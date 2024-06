Personale di volo, 5000 posizioni aperte: lo stipendio è di 2500 euro in tutta italia | Candidati con un click

5000 sono le posizioni aperte per uno stipendio di ben 2500 euro. Puoi entrare a far parte dei candidati per personale di volo con un click.

Ottime opportunità di lavoro per tutti coloro che sono alla ricerca di un’occupazione. Questa volta si lascia la terra ferma per entrare a far parte del personale di volo di una delle società più note al mondo, per quello che riguarda i voli internazionali.

Si dovrebbe essere ormai abituati al gran numero di posizioni lavorative che in questi ultimi mesi si stanno aprendo per tutti. Possibilità che vengono date grazie a un’importate riorganizzazione all’interno delle aziende.

Se fino a poco fa il mercato del lavoro era caratterizzato dalla quasi totale impossibilità di trovare un buon lavoro, adesso le cose sembrano essersi fatte più semplici. Occorre però tenere d’occhio, settimana dopo settimana gli annunci che stanno comparendo per tutti coloro che sono interessati.

Per quello che riguarda la possibilità di entrare a far parte del personale di volo della compagnia, è il momento di presentare la propria domanda. Entro la fine del 2024, coloro che saranno ritenuti idonei verranno regolarmente assunti. Scopri allora se sei in possesso dei requisiti richiesti e come inviare la domanda per il lavoro dei tuoi sogni.

La compagnia di volo cerca numerosi addetti

Ad annunciare quello che sarà uno dei più grandi piani di assunzione del 2024 sono gli Emirates, compagnia aerea mediorientale con sede a Dubai. Attualmente sono già più di 100 mila i dipendente che sono sotto contratto con Emirates e molti altri ne verranno assunti nei prossimi mesi. Il colosso infatti ha dichiarato di essere alla ricerca di ben 5 mila assistenti di volo che lavoreranno in tutto il mondo.

Tutto questo è possibile grazie al gran numero di clienti che hanno dato loro fiducia in questi anni, permettendo alla compagnia di diventare una delle più influenti al mondo.

Tutti i dettagli da conoscere

In Italia sono previsti 2 open day per il reclutamento, uno avrà luogo a Milano il 24 giugno e il secondo a Bari 2 giorni dopo. Prima di prendere parte alla selezione, si consiglia di controllare di essere in possesso di tutti i requisiti richiesti. Innanzitutto un’ottima conoscenza della lingua inglese, almeno un anno di esperienza, assenza di tatuaggi visibili e capacità di lavorare in gruppo. Si ricorda che vi è una sorta di dress code per le selezione, le donne dovranno avere i capelli raccolti, dovranno essere truccate e avere un abbigliamento da ufficio e scarpe con il tacco. Gi uomini invece dovranno avere i capelli ordinati, completamente sbarbati e con vestiario da ufficio.

Oltre al curriculum in inglese, nel giorno delle selezioni si consiglia di portate una copia di un documento e quella del diploma. Per presentasi agli open day non vi è bisogno di alcuna prenotazione.