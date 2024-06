Mutuo, risparmia migliaia di euro con una semplice mossa: fatti bene i conti e casa è tua senza interessi

Mutuo, così puoi risparmiare molti soldini. Ti basta mettere in atto questa mossa. Da conoscere assolutamente.

Alla fine ce l’hai fatta. Dopo lunghe ed estenuanti pellegrinazioni hai trovato la casa dei tuoi sogni. Ti sei consultato anche con amici e familiari e soprattutto con la tua dolce metà e alla fine la decisione l’hai presa. Avresti avviato un mutuo. Ne hai parlato con la tua Banca e il tuo consulente, dopo vari appuntamenti, ha trovato la soluzione più giusta per te.

Il punto è che non si tratta di qualcosa di breve. Difatti si parla di un contratto ventennale se non di più. Insomma, si incomincia a pagarlo quando si è magari dei ragazzi e poi ci si ritrova a concluderlo quando si è genitori da un pezzo. Alcuni scherzano sui Social del fatto che quando lo hanno avviato loro figlio non era ancora in previsione e quando hanno finito con le rate erano già diventati nonni.

Battute a parte c’è del vero in quel che questi utenti hanno scritto o pronunciato. In poche parole decidere di avviare un mutuo non è una passeggiata. E oggi con la situazione pazzesca che vige tuttora nel nostro Paese, ove i rincari e la crisi troneggiano, bisogna pensarci ancora di più prima di optare per tale opzione.

Bene è anche sentire, come si suol dire, più campane. Dunque se da un lato inizialmente pensiamo di chiedere un preventivo al nostro Istituto di Credito, ciò non ci vieta affatto di chiedere appuntamento anche ad altri e magari spostare pure lì il nostro conto corrente se notiamo agevolazioni interessanti anche per il mantenimento di esso.

Mutuo, da oggi puoi risparmiare con una mossa tanti soldini

Tanto più che con il preciso e puntuale scopo di conquistare un numero più elevato di clienti, le Banche per quelli nuovi di zecca prevedono sempre molte offerte. Alcune delle quali poi sono state pensate per i giovani. Tornando ora a bomba sul discorso mutuo, che ci sta indubbiamente molto a cuore, ci sarebbe un metodo per pagarlo meno.

E per farlo non dobbiamo affatto andare nell’ Illegalità o fare chissà quale strana richiesta. Chiaro che per poterlo ottenere bisogna essere necessariamente in regola con il pagamento delle rate e avere un Isee corretto e aggiornato. E poi bisogna compilare in tutte le sue parti un documento che conoscete molto bene, ovvero quello del 730 o Modello Unico.

Richiedi il rimborso del mutuo

In poche parole tramite il rimborso del mutuo. Ciò è un diritto assoluto di chi si è trovato, suo malgrado, a pagare di più. Lo ha stabilito la Corte di Cassazione. In sostanza ciò che viene rimborsato sono gli interessi pagati in eccesso per via dei cosiddetti mutui variabili. In ogni caso si può chiedere tramite lettera raccomandata alla Banca con la quale l’abbiamo stilato di fare dei controlli.

Inoltre ricordiamoci che, proprio come quando decidiamo di acquistare una macchina, perlopiù nuova, a rate, se sono troppo numerose e distanziate nel tempo, rischiamo di pagarla molto di più e di non poter contare su sconti. Lo stesso capita quando parliamo di mutuo. Ergo, prima di avviarlo chiediamo qualche consiglio mirato in merito a un perito di fiducia al fine di risparmiare.