Giorgia Meloni e la rinuncia allo stipendio, quanto guadagna ora la premier ogni giorno: niente più maxi importi

Addio maxi importi per quello che riguarda lo stipendio di Giorgia Meloni. Ecco il guadagno della premier italiana.

Da ormai diversi anni si discute dei compensi che spettano ai nostri politici. Ovviamente la protesta nasce dall’idea di uno stipendio troppo elevato per quello che è l’operato svolto. Un compenso che viene poi equiparato a quelli che sono i compensi che ricevono altri dipendenti, come le forze dell’ordine e molti altri ancora.

Considerando il grande senso di giustizia che alberga in ognuno di noi italiani, non c’è cittadino che non ritenga lo stipendio dei parlamentari troppo elevato a partire da quello del premier che legislazione dopo legislazione si alterna al posto di comando.

Occorre riconoscere che a loro è destinato un compito veramente importante, ovvero quello di guidare l’Italia intera e non è certo di poco conto. Ma tralasciando da parte le sterili polemiche soffermiamoci su quello che è lo stipendio di Giorgia Meloni.

Lei è la prima premier donna del nostro paese, colei che ha guidato una vera e propria rivoluzione. Appena 47 anni, il popolo le ha dato fiducia e nonostante le perplessità che in molti hanno nutrito nei suoi confronti, continua a svolgere il suo lavoro, con decisioni a volte impopolari ma pur sempre prese per il bene del popolo intero.

Il patrimonio complessivo di Giorgia Meloni

Per poter garantire ai cittadini italiani una certa trasparenza, sul sito della Camera dei deputati già da alcuni anni sono presenti lle dichiarazioni dei redditi di tutti i deputati, compresa Giorgia Meloni.

L’ultima presente è la dichiarazione dei redditi del 2023 quando poi è stata eletta armieri e l’importo in riferimento al reddito, ha sfiorato i 300 mila euro, raddoppiato rispetto all’anno precedente Ma qual è l’importo del suo stipendio? Sappiamo che rispetto al passato la premier ha deciso di applicare un taglio.

Lo stipendio di Giorgia Meloni

Giorgia Meloni milita nelle fila politiche italiane già dal 2014, anno in cui ha deciso di fondare Fratelli d’Italia. Il ruolo che ricopre considerando le cifre per gli stipendi dia dei deputati che dei parlamentare, e darebbe accesso a circa 80 mila euro di entrate all’anno, con uno stipendio da 6.700 euro al mese, in più rispetto all’importo in quanto deputato.

Ma stando a quanto riportato anche dai documenti ufficiali, per quello che riguarda il suo stipendio, la Premier avrebbe deciso di rinunciare all’indennità da capo del governo, mantenendo solo la ricompensa da deputato, ovvero 13.971,35 euro al mese.