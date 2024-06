Casa quanto mi costi, se vivi qui non ti spenna solo il mutuo: il portafoglio sarà più leggero

C’è un posto in cui il mutuo non è l’unica spesa che influisce sul bilancio familiare. Il tuo portafoglio potrebbe piangere lacrime amare.

Cara casa, la lista delle spese che bisogna affrontare per poterti vivere si allunga ogni giorno di più. Come sia possibile? Questo in realtà non ci è chiaro nemmeno a noi, eppure sembra proprio che il budget delle famiglie italiane raramente finisce in pari, figurarsi se sia possibile mettere da parte del denaro.

Proprio una situazione di questo genere ha portato molti a chiedersi quale sia il modo migliore per riuscire a risparmiare. Ma in pochi considerano che anche la zona d’Italia in cui si vive, determina le spese che affrontiamo.

Numerose sono le statistiche a riguardo, molte di loro ci dicono che in alcune città si spende più che in altre. Qualcuno fino ad oggi aveva affermato fosse solo una leggenda metropolita, invece sono i dati a parlare molto chiaramente.

Scommettiamo allora di aver smosso la tua curiosità e di spingerti a seguirci fino alla fine. Scoprirai che proprio in questo posto spendi molto di più che in altre zone della nostra penisola.

Le spese di una casa e il risparmio

La regina delle spese che ogni famiglia deve sostenere è la rata del mutuo o il canone d’affitto. A tutti gli effetti sono fortunati coloro che hanno ricevuto una casa di propri nonni o genitori, perchè almeno abbattono definitivamente le spese.

Poi ci sono le bollette, su cui ci si dilunga spesso su quale sia il modo migliore di risparmiare sia sull’energia elettrica che sul gas. Un compito estremamente difficile, esattamente come lo è anche risparmiare sulle spese alimentari e di prodotti per l’igiene della casa. Questa solo una parte delle spese per la gestione di un’abitazione qualsiasi. Purtroppo tra le spese impossibile dimenticare la tassazione, con l’IMU al primo posto.

La città dove si spende di più

Secondo alcune statistiche sembra che ci sia una città che gode di un primato che non è esattamente lusinghiero come si possa credere. La cara Siena è da annoverare tra le città più care in assoluto per quello che riguarda la rata IMU. Qui a breve i possessori di immobili dovranno pagare un importo di circa 860 euro.

A seguire Milano e Roma ai piedi del podio. Ci sono invece, alcune zone d’Italia, dove l’imposta arriva a un massimo di 160 annuali, un importo veramente molto basso, invidiabile.