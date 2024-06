Guadagna con lo smartphone da casa, queste applicazioni le devi proprio avere: non avrai più bisogno di lavorare

Vuoi guadagnare con lo smartphone standotene a casa? Basta che scarichi e le utilizzi. Soldini garantiti.

Non c’è alcun dubbio che, soprattutto negli ultimi, pardon, ultimissimi anni, il vasto mondo del lavoro sia molto cambiato. Nel 2020 con l’arrivo della pandemia e i conseguenti e vari lockdown si è reso necessario lo smart working. Tuttavia anche quando siamo giunti alla normalità in tanti lo hanno mantenuto.

In certi casi sono stati i lavoratori stessi a richiederlo mentre in altri le aziende. Inoltre c’è chi lo svolge tutti i giorni così come in determinati orari o giornate. Chiaramente per poterlo fare bisogna avere a disposizione nella propria dimora un ottimo pc e una valida connessione a Internet.

Bene è anche avere dello spazio o comunque degli angolini ove mettersi per lavorare in santa pace e mettere in atto le classiche call di lavoro. In ogni caso oggigiorno esistono anche alcune professioni, molto amate soprattutto dalle mamme e della donne in linea generale, che consentono loro di lavorare con grande flessibilità e utilizzando solo il proprio telefonino.

Diciamo che per poterlo fare bisogna essere molto attive sui Social ed essere molto brave a entrare in sintonia con le persone per convincerle a seguirci e a fidarci di noi. A quel punto possono diventare clienti del nostro store online e ricevere direttamente a casa loro i prodotti che vendiamo per conto di un’azienda. Capite dunque bene che in tal caso si svolgerebbe la mansione di consulente di bellezza.

Guadagni facili a portata di click, basta che scarichi delle app

Tra l’altro c’è anche chi ha puntato a questo lavoro come sorta di arrotondamento a quello principale che magari è nettamente differente. E poi, rimanendo sul Web, che è una vera miniera oggigiorno dal punto di vista professionale, c’è chi si lancia nella carriera di influencer e di blogger.

Inoltre, udite udite esiste pure l’assai ghiotta e reale possibilità di guadagnare bei soldini senza quasi muovere un dito. Come poco fa giustamente accennato basta scaricare sul nostro telefonino alcune app e poi chiaramente usarle con una certa frequenza anche all’interno della nostra giornata. Ecco quelle più interessanti.

Quelle più interessanti

Partiamo nominando forse una delle più conosciute, amate e sfruttate in tale direzione, ovvero Vinted grazie alla quale possiamo vendere di tutto. Qui vanno forte capi unici di abbigliamento che non usiamo più come accessori di vario genere. Se ci divertiamo a rispondere a questionari e sondaggi puntiamo invece su YouGov che ci paga proprio per svolgere tale mansione.

Lo stesso possiamo dire di Pool Pay che ci paga a singolo sondaggio. Sei particolarmente abile a realizzare fotografie con il tuo smartphone? Allora affidati a Foap. Qui molte aziende fanno incetta di foto amatoriali, pagandole, per i loro servizi web e pubblicitari. E chiaramente non lo fanno gratis.