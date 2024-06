Condizionatore hai sempre sbagliato ad usarlo: questa icona ti salva il portafoglio dal caro bollette

Condizionatore, con molta probabilità hai toppato quando lo hai usato. Se vuoi risparmiare in consumi occhio a questo particolare.

Ormai lo sappiamo e ci abbiamo fatto, per dirla in maniera molto colorita, ” il callo”. E parliamo del fatto, che ci fa comunque sia arrivare la mosca al naso, dei costi pazzeschi che dobbiamo necessariamente sostenere in bolletta soprattutto se parliamo di energia elettrica. In autunno e in inverno paghiamo tantissimo per via dell’accensione dei riscaldamenti e delle varie stufe.

In primavera magari risparmiamo perché ciò non lo accendiamo ma in estate, al fine di non soffrire troppo il caldo nonché l’afa azioniamo non solo ventilatori e pale ma anche il caro ventilatore. E mai aggettivo è stato più azzeccato. Difatti, al di là del fatto che acquistarlo costa parecchio, poi bisogna pure pensare alla sua manutenzione prima di accenderlo.

Bene è pulire con estrema cura non solo la sua parte esterna ma anche interna, concentrandoci pure sui filtri che in certi casi vanno cambiati. Ed è per questo motivo che il più delle volte è reso necessario l’intervento di un professionista che chiaramente richiede un compenso. Dulcis in fundo, ma ovviamente si fa per dire, il condizionatore consuma pure tanta energia elettrica.

Dunque, in poche parole, ci costringe a spendere molto di più. Tuttavia noi possiamo abbassare i consumi, e di riflesso i costi, che in talune situazioni possiamo definire esorbitanti, evitando magari di tenerlo acceso di continuo, compresa la notte. Sbagliatissimo è poi, anche per la salute del nostro organismo, abbassare eccessivamente le temperature.

Condizionatore, per risparmiare occhio a queste etichetta

Non per nulla ogni grado in meno corrisponde a molti soldini in più da sborsare quando dovremo pagare la famosa e famigerata bolletta. Il punto è che soprattutto in questo periodo in cui abbiamo a casa i nostri figli da scuola, dal momento che non sono loro a pagare e non sanno cosa significa sudarsi il denaro, dobbiamo prestare ancora maggiore attenzione a questo aspetto.

Pertanto non diamogli in mano con eccessiva disinvoltura il telecomando e magari cerchiamo di posizionare la funzione timer sul nostro condizionatore. Spegniamolo quando ha raggiunto una buona temperatura che ci permetta di non sudare e di stare bene all’interno della nostra dimora senza però battere i denti se indossiamo una semplice maglietta di cotone a maniche corte. Tuttavia se volete davvero risparmiare fate caso a questa etichetta stampata sul vostro elettrodomestico.

Schiaccia la goccia e non te ne pentirai

In sostanza, tra le tante e varie funzioni di cui esso dispone, e che noi dovremmo conoscere alla perfezione, ce ne è una che effettivamente ci permetterebbe di abbattere, e pure di molto, i consumi. Parliamo di quella Dry, simboleggiata dalla presenza di una goccia. Questa sta indicare la funzione di deumidificazione che è in grado di eliminare l’umidità.

Facendo ciò percepiremo meno caldo e potremo anche combattere in maniera forte, vincente e convincente il crearsi della muffa che è grande nemica della bellezza della nostra casa oltre che della nostra salute. Di contro c’è il fatto che non abbassa le temperature ma in ogni caso, eliminando per l’appunto l’umidità, noi non boccheggeremo più.