Pensioni, 655 euro in arrivo sul cedolino del mese prossimo: l’importo spetta solo ad alcuni fortunati | Chi è in lista

Pensioni ben più sostanziose. In arrivo 655€ sul cedolino a luglio 2024. Lo riceveranno però solo alcuni super fortunati.

Ovviamente se nominiamo l’argomento pensione dobbiamo metterci in testa di trattarne uno molto caldo. Non per nulla è sostanzialmente sulla bocca di tutti quanti. Se ne parla al bar, in TV, alla Radio come sui Social. Sta molto a cuore a chi ha finalmente deciso di diventare pensionato a tutti gli effetti, oppure continuare a lavorare, pur percependo l’assegno pensionistico.

E c’è anche chi sbuffa perché, pur stanco di tutti gli anni di lavoro, non può andare in pensione perché non ha raggiunto gli anni di contributi necessari. C’è pure chi si lamenta di ricevere assegni pensionistici troppo esigui al fine di affrontare ogni mese tutte le spese, comprese quelle impreviste. Tra l’altro, visto che molti giovani e giovanissimi faticano a trovare lavoro, sono i genitori e i nonni ad aiutarli il più delle volte dal punto di vista economico.

Pertanto se loro stessi non possono contare su un conto in banca o postale cospicuo e/o su pensioni elevate, la situazione può diventare molto preoccupante se non addirittura tragica. Tuttavia ora per moltissimi di loro c’è una lietissima novella, che scalderà i loro cuori. Infatti si parla, senza se e senza ma, di tanti soldini in più sul cedolino del prossimo mese, ovvero luglio 2024.

La cifra? La bellezza di 655€. A conti fatti corrispondono a un buono stipendio di un lavoratore part time e pertanto non sono da disdegnare. Ciò è motivo di festeggiamenti all’interno di numerose famiglie, che ora devono anche necessariamente pensare alle vacanze estive e forme di svago per i figli, specie se ancora piccoli e, al momento lontani da scuola, che ha chiuso i battenti per la canonica lunga pausa estiva.

A chi spetterà la famosa cifra?

Adesso però, dopo aver esultato e magari aver pure fatto un brindisi, molti sorrisi spariranno da tanti visi. Difatti la cifra di cui abbiamo menzionato non la otterranno tutti i pensionati, ma solo una determinata fascia che tuttavia è parecchio numerosa. Costoro sono forse già stati avvertiti di tale ricevimento dall’INPS.

Tuttavia l’Ente, oltre a inviare tempestive comunicazioni, mantiene costantemente aggiornato il proprio sito ufficiale, dove possiamo trovare importanti novità anche a livello pensionistico. Ed è per tale motivo che vale sempre la pena farci un salto non appena si può, magari anche con l’ausilio di chi ne sa più di noi a livello informatico e tecnologico.

Le basi su cui viene calcolata la maggiorazione

La categoria di pensionati che riceveranno, lo ribadiamo di nuovo, questi soldini in più nella propria pensione nel mese di luglio 2024, sono coloro che hanno diritto alla quattordicesima mensile. E parliamo per l’appunto di quei pensionati che hanno compiuto 64 anni di età e che possiedono un reddito che non supera due volte l’importo stesso del trattamento minimo.

Tuttavia non tutti riceveranno la stessa identica cifra. Diciamo che l’aumento previsto potrà arrivare fino al massimo di 655€. Chiaramente, per saperne di più, vale sempre il consiglio che vi abbiamo dato prima, oltre che contattare direttamente l’INSP se qualcosa non ci quadra. In ogni caso ciò è anche stato messo in atto in seguito a varie rivalutazioni attuate di recente a livello pensionistico.