Smart working, con queste dritte crei un angolo ufficio sensazionale: seguile e raddoppi la produttività

Ecco alcuni consigli che vale la pena seguire per quanto riguarda lo smartworking.

Nel corso degli ultimissimi anni la pratica dello smartworking è diventata sempre più comune, non solo per tantissimi lavoratori autonomi ma anche all’interno delle aziende.

Per coloro che sono soliti lavorare tramite questa modalità risulta di vitale importanza riuscire a creare un ambiente di lavoro il più adatto e adeguato possibile, un fattore assolutamente da non sottovalutare se si vuole riuscire a raggiungere i risultati desiderati.

In primo luogo risulta quindi necessario che il lavoratore abbia una postazione pc che possa svolgere la funzione di vero e proprio angolo ufficio, per cui è fondamentale prima di tutto scegliere il luogo ideale all’interno della propria casa.

Ecco dunque qui di seguito i consigli da dover seguire per quanto riguarda la postazione pc per coloro che lavorano in smartworking.

Smartworking: come creare la postazione pc ideale

Tra i primi suggerimenti rilevanti di cui dover tenere conto per quanto riguarda la postazione pc in smartworking vi è quello di creare uno spazio dedicato ideale, che sia quindi il più lontana possibili da elementi di disturbo: bisogna quindi scegliere zone che non si trovino vicino alla tv o alla cucina. L’area ufficio deve poi trovarsi possibilmente in una zona luminosa in modo così da risparmiare elettricità, ed è importante anche riuscire a calcolare nella maniera migliore lo spazio che si ha a disposizione.

I consigli per poter riuscire a creare la postazione pc perfetta non finiscono però certamente qui. Bisogna scegliere una zona della casa dalla quale si abbia facile accesso alle prese elettriche, ed è ovviamente di vitale importanza poter contare su una connessione internet stabile e affidabile. La postazione deve garantire al lavoratore impegnato nelle sue attività la privacy necessaria, e l’area deve essere il più lontana possibile dai rumori domestici. Tutto il necessario deve infine essere immediatamente disponibile e a portata di mano.

Postazione pc: la scelta della scrivania e dello spazio

A questo punto c’è da pensare alla scelta della scrivania più adatta per la propria postazione di lavoro. Una prima idea che può venire ovviamente in mente consiste nel consultare il catalogo IKEA. Un modello interessante potrebbe essere il Norberg, che se aperto consiste in una scrivania di 36 cm di lunghezza: tale modello comprende anche una mensola superiore che può svolgere la funzione di portaoggetti. Altra scrivania da tenere in considerazione è poi anche la Kallax/Lagkapten, che può essere utilizzata sia in orizzontale per la creazione di un angolo di lavoro sia in verticale per poter isolare la postazione dal resto della propria abitazione.

Resta a questo punto da stabilire dove collocare il proprio angolo ufficio nel caso ci sia poco spazio a disposizione. Per coloro che si ritrovano a vivere da soli è possibile ricorrere anche alle zone principali dell’abitazione, affidandosi quindi di conseguenza o all’angolo della propria camera da letto vicino ad una finestra o anche in alternativa ad una scrivania estraibile con gli scaffali interni da poter sistemare nel salotto.