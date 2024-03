Mutui, ottima notizia per le famiglie: rate in calo | Finalmente si comincia a risparmiare

C’è un’ottima notizia per tutte le famiglie che hanno un mutuo da pagare. Le rate sono nettamente diminuite, finalmente si può risparmiare qualche euro in più.

Da molti mesi coloro che hanno acceso un mutuo e coloro che hanno intenzione di chiederne uno per l’acquisto di una casa, erano preoccupati per via dei tassi in continua crescita e per quella che era la spesa da sostenere. Ovviamente a tutto questo contribuiva anche una certa instabilità economica, propria della nostra epoca.

Il problema era il seguente, il mercato immobiliare è in crisi e per questo motivo i prezzi di vendita delle abitazioni hanno visto un netto calo. Di contro non ci sono casa in affitto, perchè le persone hanno paura che poi l’inquilino non paga la mensilità regolarmente, oltre a rovinare l’abitazione. Ma le banche non concedono mutui facilmente e i tassi di interesse erano alle stelle.

Insomma, quello che se ne ricava è un mercato che sembra non andare incontro a nessuno. Ma secondo gli analisti di Bankitalia i tassi di interesse sui mutui sono calati al 4,38%, rispetto al 4,82% di dicembre.

Una diminuzione dei tassi che sembra essere il preludio a un riavvio per il mercato immobiliare e anche per quello economico italiano. Ma occorre approfondire l’argomento in maniera specifica.

Le rate non sono di certo piume

Insomma, nella prospettiva di una ripartenza, a frenare gli animi, ci penserebbe però, la Codacons. Pur essendo questo un segnale positivo per quello che riguarda i mutui, secondo l’associazione dei consumatori, le rate che i cittadini che comprano casa devono ancora pagare sono fin troppo alte. Sembra che questo lo si deve alla netta riduzione degli immobili acquistati lo scorso anno.

Al momento la politica al rialzo praticata dalla BCE negli scorsi anni, peserebbe ancora come un macigno sulle spese del mutuo delle famiglie italiane. Ad oggi la rata media di un mutuo a 30 anni è di 767 euro, contro i 442 del 2021.

Per le imprese poche buone notizie

Strano a dirsi, ma sotto il fronte dei tassi, per le imprese non ci sono affatto buone notizie. Infatti per loro vi è stato un piccolo ritocco al rialzo. A gennaio si sono assestati al 5,48%, contro il 5,45% del mese precedente. Di poco più bassi gli interessi sui nuovi mutui che si sono assestati al 5,30%.

Insomma, di certo tutta un’altra storia rispetto al passato quando si sono addirittura assestati all’1%.