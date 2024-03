Prime Video che tragedia, dopo Disney+ tocca proprio a lui: per guardare i film ora paghi un sacco di soldi

Ecco quanto si arriva a pagare per poter guardare i film su Amazon Prime Video.

Cambiamenti importanti per quanto riguarda Amazon Prime Video.

Il colosso dello streaming è pronto ad introdurre una considerevole novità: si sta parlando per la precisione dell’introduzione degli spot pubblicitari per tutti i tipi di contenuti che si trovano inclusi all’interno del suo catalogo.

Una mossa di cui ormai si sapeva e che era già stata annunciata da diverso tempo, oltre che una novità che potrebbe finire con il far felici tantissimi italiani.

Ecco quindi tutte le informazioni relative alla scelta da parte di Amazon Prime Video di introdurre le pubblicità.

Amazon Prime Video: l’introduzione degli spot pubblicitari

Amazon Prime Video ha deciso di introdurre gli spot pubblicitari per i suoi contenuti. L’offerta di Prime Video era andata già incontro a modifiche negli Stati Uniti, ma le cose sembrerebbero diverse per quanto riguarda invece l’Italia. A fornire maggiori dettagli in merito ci ha pensato una mail che è stata ricevuta da tutti i clienti di Amazon Prime Video, con il testo ha ha fatto porre l’attenzione su una data in particolare e cioè il prossimo 9 aprile.

Ecco qui di seguito il testo della mail: “Gentile cliente Prime, ti contattiamo per informarti di una novità relativa alla tua esperienza su Prime Video. A partire dal 9 aprile 2024 i film e le serie tv includeranno un numero limitato di annunci pubblicitari. Questa novità ci permetterà di continuare a investire in contenuti di qualità e di aumentare questi investimenti nel tempo e di conseguenza supportare il mantenimento della qualità dei contenuti inclusi in Prime Video. Puntiamo ad avere un numero significativamente inferiore di annunci pubblicitari rispetto alla televisione lineare e ad altri servizi di streaming. Non c’è alcuna modifica all’attuale prezzo del tuo abbonamento Prime. Puoi cancellare il tuo abbonamento senza costi aggiuntivi o vedere la data del tuo prossimo rinnovo visitando il tuo account“.

I prossimi cambiamenti su Amazon Prime Video

Su Amazon Prime Video stanno dunque per fare il loro arrivo le pubblicità, una mossa che l’azienda ha deciso di fare anche e soprattutto allo scopo di poter mantenere una qualità elevata per quanto riguarda sia i film che le serie tv. Le buone notizie per gli italiani alle quali si era accennato prima si riferiscono al costo della piattaforma. Ecco al riguardo un altro estratto dalla mail: “Offriremo anche una nuova opzione senza pubblicità pagando un supplemento di 1,99 euro al mese. Gli eventi dal vivo come le competizioni sportive e i canali aggiuntivi potranno continuare a includere annunci pubblicitari“.

Il prezzo per gli utenti resta quindi non elevato, con tutti gli abbonati che continueranno dunque a pagare le stesse cifre con la semplice aggiunta di qualche spot pubblicitario durante la visione di un determinato contenuto. Infine la mail di Amazon Prime Video ha voluto ricordare anche tutti gli altri servizi che sono inclusi nella sua offerta: “L’abbonamento Prime offre un grande valore. I clienti Prime hanno accesso a un’ampia selezione di vantaggi sullo shopping, risparmi esclusivi e intrattenimento“.