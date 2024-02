Partita IVA forfettaria, nuovi obblighi sulla dichiarazione IVA: questa volta se li ignori sono guai

Nuovi obblighi per tutti coloro che hanno una Partita IVA forfettaria. Ci sono adempimenti che se non trovano un riscontro possono essere causa di sonore multe.

Le nostre care partita IVA, in continua lotta con quelle che sono le nuove regole che lo stato impone loro. Non é semplice avere un’attività propria, lo é ancora meno lavorare come autonomo. Tantissimi sono i punti a favore di un lavoro che puoi organizzare come meglio si adegua alle tue esigenze, ma altrettante sono le difficoltà a cui dover far fronte.

Su tutte le tasse. Detto tra noi, prendere lo stipendio a fine mese e non doversi preoccupare di dover liquidare le tasse che lo stato Italiano impone, è un vantaggio non di poco conto. Tra le tipologie di partita IVA che meno accusavano del cuneo fiscale, almeno fino a questo momento, vi erano i forfettari. Ma le cose stanno rapidamente cambiando.

Ad oggi anche i forfettari devono preoccuparsi si trasmettere la dichiarazione IVA, ma questo avviene solo in due casi specifici, ovvero hanno aderito al regime nel 2024 o sono passati alla Partita IVA ordinaria, la quale, come tutti sanno, ha l’obbligo di liquidare l’IVA.

La fuoriuscita dal sistema forfettario, grazie alla Legge di Bilancio 2023 è permessa ad inizio anno nel caso in cui si sia superata la soglia dei 100 mila euro di ricavi, ovvero di compensi percepiti, quindi, in questo caso, tutto cambia.

Precisazioni sugli adempimenti IVA

Nel caso in cui si esca dal regime dei forfettari e di ricerca a quello ordinario, l’IVA si va ad applicare sull’operazione il cui incasso è andato a determinare il superamento della soglia, ma anche sulle precedenti e si quelle successive. Se la fuoriuscita avviene durante l’anno, essa influisce sia sulla liquidazione delle imposte Irpef che IVA.

Il modello per la liquidazione può essere trasmesso dal 1 febbraio al 30 aprile di ogni anno il relazione al quarto semestre. In esso devono essere indicate sole le operazioni soggette ad IVA.

Forfettari 2024

I nuovi forfettari di questo 2024 sono obbligati a presentare il modello IVA 2024, anche nel caso in cui i contribuenti abbiano applicato modello ordinario fino allo scorso 31 dicembre, divenendo forfettari solo il 1 gennaio di quest’anno. In questo occorre procedere con comunicazione relativa a questo periodi di imposta.

Nel caso in cui si proceda alla rettifica dell’IVA allora il versamento dell’importo dovrà avvenire in un’unica soluzione entro le scadenze prestabilite dalla regolamentazione.