Formazione, ora studiare non serve più: questo strumento farà tutto al posto tuo | Ti rivoluziona la vita

Buone notizie per te che studi, da adesso in poi l’intelligenza artificiale farà tutto al posto tuo. Sarà tutto più semplice.

Studiare non piace a tutti, ma nonostante ciò possiamo assicurarvi che ci sono delle mosche bianche a cui lo studio piace. Certo leggere pagine è pagine, cercare di estrapolarne quelle che sono le nozioni più importanti non sempre é semplice.

Fin troppo spesso i testi che si devono studiare o su cui, semplicemente si deve lavorare sono piuttosto prolissi, lunghi, difficili da comprendere. La buona notizia di oggi è che, la tanto discussa.intelligenza artificiale, potrebbe essere di grande aiuto.

Negli ultimi mesi non si é discusso di altro che non sia il lato negativo dell’intelligenza artificiale ed effettivamente dobbiamo ammettere che i lati negativi di certo non mancano. Qualcuno affermava che potesse sostituire in larga misura l’uomo molte delle attività che attualmente sono svolte dalle persone. I copywriter erano agguerriti, convinti che togliesse loro qualcosa.

Eppure se ben utilizzata l’intelligenza artificiale può offrire non poche opportunità in ogni singolo ambito, che si tratti di lavoro o di scuola. Numerose sono le implementazioni di funzionalità che di mese in mese vengono aggiunte. Questa volta é acrobat reader ad andare incontro ai cari studenti.

Le funzionalità da sfruttare

La nuovissima funzionalità di Acrobat Reader permetterà di rielaborare i lunghi PDF estrapolato un riassunto dei dati più importanti. In questo modo non si avrà più bisogno di leggere lunghissime pagine di nozioni e sarà molto più semplice e soprattutto veloce, imparare nuovi argomenti.

Una funzionalità che risulterà veramente innovativa per tutti gli studenti. L’interfaccia conversazione permetterà allo stesso programma di rispondere alle domande su quelle che sono le informazioni presenti sempre nello stesso documento. L’utilizzo sarà effettivamente molto semplice e potranno utilizzarla tutti senza troppi problemi o difficoltà si sorta.

Quando sarà disponibile l’aggiornamento

A questo punto la domanda ci sembra lecita. Dopo aver compreso che in effetti l’intelligenza artificiale potrebbe essere di grande aiuto, soprattutto in alcuni specifici casi, quello che ci si chiede é quando sarà possibile utilizzare queste nuove funzionalità. Purtroppo al momento, in molti dovranno avere un po’ di pazienza.

Infatti attualmente questa funzionalità dell’AI sarà disponibile solo in versione beta, quindi solo per alcuni selezionati utenti. La buona notizia é che, terminata la sperimentazione, la nuova funzionalità sarà disponibile immediatamente per tutti, con il nuovo aggiornamento di Acrobat Reader. Insomma, non si dovrà aspettare molto.