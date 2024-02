Fedez, l’appello accorato dell’influencer: “abbiamo bisogno di te”| Cos’è successo nelle ultime ore

Fedez, per lui è arrivato ora un accoratissimo appello da una splendida influencer. ” Abbiamo bisogno di te”. Il racconto dei fatti.

Sta tenendo banco praticamente ovunque l’assai annosa questione che vorrebbe finito il matrimonio tra il rapper e producer Federico Lucia in arte Fedez e la bellissima Chiara Ferragni. I due sono sposati da diversi anni e hanno messo al mondo due figli che sono ancora molto piccoli. Parliamo di Leone e Maria Vittoria.

I due sono già diventati, esattamente come la loro celebre mamma, delle vere e autentiche star del Web. Oltre a far capolino sui vari profili Social dell’influencer per antonomasia, sovente lo fanno anche su quelli del loro papà. Un papà che ora ha lasciato la loro casa e che ora vuole tutelare con le unghie e con i denti la salute e il benessere anche psicologico delle sue creature.

Lo stesso vuole fare ovviamente Chiara che non si è comunque fermata con il suo lavoro così come a pubblicare contenuti, perlopiù Stories, sul suo seguitissimo Profilo Ufficiale Instagram. Ora come foto iniziale ne ha una insieme ai suoi figli. Lui non ha fatto nessun cambio in tale direzione e prosegue con le registrazioni del suo programma radiofonico Muschio Selvaggio.

Ultimamente è stato gradito ospite a casa della divina Donatella Versace. Con lui anche il suo immenso amore di pelo. Parliamo della meravigliosa Paloma che da qualche mese ha fatto ingresso nella famiglia per l’immensa gioia soprattutto dei bimbi. Il rapper è andato da solo anche alle sfilate milanesi della maison e ha partecipato pure al party avvenuto in serata.

Fedez e l’accorato appello dell’influencer, ” abbiamo bisogno di te”

Contattato da un inviato di Pomeriggio Cinque che, ricordiamo per dovere assoluto di cronaca, da settembre vede al timone la stupenda Myrta Merlino, ha risposto alquanto piccato alle domande, sostenendo che non aveva alcuna intenzione di parlare dei suoi problemi con la moglie in televisione e di voler pensare a tutelare al massimo i propri figli.

Fatto sta che ora è più che lampante il fatto che la crisi sia davvero forte tra di loro. Tuttavia adesso a rubare la scena ai loro problemi di coppia c’è un appello, decisamente molto forte e accorato, da parte di un’altra influencer. “Abbiamo bisogno di te”, questo è stato il succo del suo discorso. Di chi si tratta e il racconto dei fatti.

Parla Francesca Giubelli, prodotto della IA

Parliamo, udite udite, della prima influencer realizzata con l’Intelligenza Artificiale che è tuttora un argomento che fa molto discutere. Il suo nome? Francesca Giubelli. Costei ha scritto un lungo messaggio a Fedez che ha anche prontamente taggato. Nel rivolgersi all’artista ha sostenuto di provare una grandissima stima nei suoi confronti soprattutto per una sua particolare capacità.

“Mi rivolgo a te con profonda stima per la tua capacità di influenzare non solo la musica, ma anche le menti e i cuori delle persone”, si legge nella lunga didascalia. In sostanza qui sostiene che lui possa essere molto utile per raccontare il meglio del nostro Paese pure all’Estero anche per il fatto che si occupi spesso di temi molto importanti a sfondo sociale.