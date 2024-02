Boom di multe stradali, se vivi qui anche andare al lavoro diventa un incubo | Perdi 150 euro al giorno

In Italia è ormai boom di multe stradali: andare al lavoro è un problema per tanti.

Boom di multe stradali in Italia. Questo è quanto si sta verificando nel corso dell’ultimo periodo nel nostro Paese, con il discorso che riguarda in particolare il Nord.

I numeri allarmanti per quanto riguarda l’incredibile quantità di multe stradali fa riferimento già al 2023, con un numero enorme di italiani che sono andati incontro a sanzioni per le infrazioni del Codice della Strada.

Attraverso queste multe nelle casse dello Stato sono entrati la bellezza di 1,54 miliardi di euro, una cifra spaventosa che proviene anche e soprattutto dal Nord Italia.

Ecco dunque i luoghi interessati da tale discorso e quanto ammontano di preciso le sanzioni che sono state inflitte agli automobilisti italiani.

Le multe stradali: le sanzioni per la maggior parte al Nord

Gran parte delle multe stradali si sono verificate come già anticipato poco sopra al Nord Italia: si sta parlando per la precisione addirittura dell’84,3% del totale. Causa principale di ciò consiste con molta probabilità nel fatto che al Nord, rispetto al Centro e al Sud, sono presenti molti più autovelox, con i controlli che di conseguenza vengono effettuati in maniera più efficiente e con i trasgressori che vengono regolarmente puniti per le loro infrazioni. Nonostante tale premessa, la percentuale resta ad ogni modo impressionante, con un aumento del 6,4% rispetto all’anno precedente e addirittura del 23,7% rispetto al 2019 ovvero l’anno subito prima della pandemia da covid.

Tra le città in cui hanno avuto luogo più sanzioni risulta esserci Firenze, e a subire degli aumenti sono anche le stesse multe. Insieme ai fattori del numero maggiore di autovelox e del maggior numero di trasgressioni e infrazioni da parte degli automobilisti c’è poi da tenere in considerazione anche l’inflazione, con i dati che riguardano comunque non tanto le grandi città quanto al contrario i piccoli Comuni: nelle zone che fanno registrare meno di 10.000 abitanti ha avuto luogo un aumento del 50% rispetto ai quattro anni precedenti.

Boom di multe stradali: i dati

Per il fenomeno relativo al boom di multe stradali sono poi da prendere in considerazione anche altri dati. Per le sanzioni degli ultimi tempi il fattore decisivo è stato quello della maggiore efficienza degli autovelox, con gli automobilisti che ritrovandosi a passare da un Comune ad un altro spesso infrangono i limiti di velocità.

La percentuale delle infrazioni cala come detto di molto nelle grandi città, con l’unico caso di aumento del numero di multe che si è registrato a Firenze: l’amministrazione comunale ha incassato a seguito delle infrazioni degli automobilisti ben 71,8 milioni di euro. Ai dati del Nord si oppongono infine quelli del Sud: al Nord si arriva a incassare oltre il 50% delle multe emesse, mentre ad esempio a Napoli e a Palermo si scende rispettivamente al 14% e al 12,2%.