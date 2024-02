Busta paga, importo aumentato a febbraio: tutti i lavoratori avranno una bella sorpresa | Cosa cambia

La busta paga del mese di febbraio nasconde una sorpresa per tutti i lavoratori dipendenti. Ecco cosa cambia in questo mese.

“Di 28 ce n’è uno tutti gli altri ne han 31“, questa è una parte della filastrocca che ci insegnano a scuola, per farci ricordare che Febbraio è l’unico mese dell’anno più breve. Pochi giorni di differenza dagli altri mesi, eppure sembra passare in un vero e proprio battito di ciglia.

Ma come è possibile? In realtà, questo 2024 è un anno bisestile, quindi il buon febbraio avrà un giorno in più, 29, invece che 28. Quello che spesso ci si chiede è se questo suo essere breve lo porta ad influire su quelle che sono le buste paga. La risposta a questa domanda, è “dipende”.

Da cosa? Ovviamente dalla tipologia di contratto che si sottoscrive nel momento in cui si decide di intraprendere un lavoro. Perchè febbraio è sicuramente il mese più strano di tutto il calendario, che poi, in fondo, è anche un mese giocoso, per il carnevale e romantico per San Valentino.

Come accennato in precedenza, quest’anno ha 29 giorni, essendo un anno bisesto, come capita ogni 4 anni. Ma scopriamo in che modo questo, influisce sulla busta paga a fine mese.

Chissà se avrò meno soldi

In un momento in cui, il denaro ha una notevole importanza, considerando anche la profonda crisi economica, la domanda che ci si pone è se, a febbraio, alla fine, si avranno meno soldi in busta paga. Sicuramente a guadagnare meno saranno coloro che lavorano a giornata, considerando che si hanno 1/2 giorni in meno rispetto al normale.

Per il resto dei lavoratori molto dipende dalla tipologia di contatto, ovvero, se si sottoscrive un accorso per mensilità e chi invece prende la sua paga ad ore. Quindi per comprendere occorre conoscere i dettagli del proprio contratto, che non sono superflue come a volte, erroneamente si crede.

Le differenze

Per tutti coloro che hanno un contratto a mensilità, la busta paga non avrà nessun cambiamento. Quindi si prenderà la paga che si percepisce ogni mesi, perchè il sistema non va a tenere conto del mese di febbraio più corto rispetto agli altri. Insomma, si hanno gli stessi soldi ma si lavora meno.

Diverso il discorso per chi, invece, lavora ad ore, infatti, come è semplice immaginare, il questo mese di febbraio si lavora meno ore rispetto agli altri mesi dell’anno, per questo motivo si riceverà una paga più bassa.