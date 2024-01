Pensionati in fuga dall’Italia, chi parte sopra quest’età non torna più indietro: il motivo è preoccupante

I pensionati italiani decidono sempre più di frequente di andare a vivere fuori dal nostro paese. Chi parte e ha già questa età non torna più.

I lavoratori italiani si vedono sottrarre un certo importo dal loro stipendio ogni mese, si tratta di tasse e contributi, che dovrebbero quindi andare a comporre quello che sarà poi l’assegno pensionistico nel momento in cui si smetterà di lavorare. Un salasso che, in effetti non fa molto piacere al lavorato, convinto che una volta in pensione non dovrà poi pagare ulteriori tasse. Invece la brutta notizia è proprio questa.

Dall’assegno pensionistico ogni mese vengono detratte delle tasse, senza considerare che, nel momento in cui si procederà con il 730 occorrerà corrispondere la rispettiva parte per quello che riguarda le tasse sul reddito. Ma in fondo che l‘Italia sia uno dei paesi con la tassazione sui redditi più alta in assoluto, questo si sapeva già.

Ma i pensionati ormai stufi di vedersi sottrarre denaro che per loro si rivela indispensabile per le spese di tutti i giorni, stanno pensando a quale possa essere la soluzione. Come se non fosse sufficiente l’importo non particolarmente elevato delle pensioni italiane a dare il colpo di grazia ci pensa la tassazione.

Tutto questo ha aperto a un interessante fenomeno, ovvero, quello che porta i pensionati a decidere di trasferirsi in un paese estero, in cui le pensioni non subiscono il netto tagli di cui sono protagoniste in Italia.

Sempre più pensionati decidono di andare all’estero

La realtà è proprio questo, negli ultimi anni il fenomeno dei pensionati che emigrano è sempre più comune. Insomma, chi non ha mai lasciato il suo paese quando era giovane, decide di farlo quando ha ormai smesso di lavorare. In un paese estero i nostri cari nonni possono cambiare lo stile di vita e poter godere di un maggior benessere finanziario.

Numerose sono le mete che gli italiani apprezzano per cambiare completamente la loro vita. Ad oggi sono migliaia i cittadini italiani che hanno scelto un’altro stato europeo e non per vivere la loro vita da pensionati.

I paesi più amati dai pensionati italiani

Sono moltissime le mete estremamente apprezzate dai pensionati. Luoghi che non solo permettono loro si avere una serie di benefici a livello economico, ma che permettono di avere uno stile di vita che sia effettivamente di qualità maggiore rispetto a quello che avrebbero avuto in Italia.

Tra i paesi più amati c’è la Svizzera, Germania, Spagna, Canada, Belgio, Francia, Stati Uniti e Australia. Molto apprezzata anche la Tunisia e il Portogallo, dove sembra risiedano ben 3600 pensionati.