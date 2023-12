Nuovo ISEE 2024, nuove istruzioni per la compilazione facilitata: ora aggiornarlo è un gioco da ragazzi

Adesso aggiornare l’ISEE sarà un vero e proprio gioco da ragazzi. Nuovo ISEE 2024 ecco che arrivano le istruzioni per la compilazione facilitata.

Ogni cittadino ha imparato che l’ISEE è uno dei documenti essenziali per procedere con eventuali pratiche di diverso genere. L’ISEE è quel documento che va ad indicare quella che è la situazione economica della famiglia e deve essere elaborato entro il 31 gennaio di ogni anno. Lo si utilizza per avere accesso a una serie di prestazioni sociali e agevolazioni che sono basate sul reddito.

Uno dei documenti essenziali per quello che riguarda la richiesta del Reddito di Cittadinanza, con ogni probabilità sarà lo stesso anche per quello che riguarda il reddito di inclusione e una serie di altre agevolazioni. Viene richiesto dalle scuole per usufruire delle agevolazioni della mensa ed è utile anche per il bonus luce e gas.

Per tutti questi motivi tutte le famiglie nei primi giorni di gennaio dovrebbero procedere con la richiesta del nuovo ISEE, per non perdere diritto alle agevolazioni. Per poter ottenere il calcolo della situazione patrimoniale, ci si può rivolgere al proprio patronato di fiducia, ovvero procedere in maniera autonoma, attraverso il sito internet dell’INPS.

Dal 1 gennaio la compilazione dell’ISEE sarà ancora più semplice, grazie all’applicazione delle modifiche che sono elaborate.

Le modifiche legislative che influiscono sul nuovo ISEE

3 sono le principali modifiche legislative che sono intervenute per quello che riguarda il nuovo modello ISEE. In particolare il decreto direttoriale è andato ad intervenire sulla legge 30 dicembre 2021, n. 234 per quello che riguarda l’IRAP, l’imposta regionale sull’attività produttiva, che non è dovuta da persone fisiche che esercitano attività commerciale ed esercenti arti e professioni. Il decreto del Ministro del Lavoro e delle politiche sociali 12 maggio 2022 che regola l’accesso alla DSU precompilata.

Infine il decreto legge 4 maggio 2023, n. 48 con il quale è stato disposto che coloro che sono stati inseriti in programmi di protezione fanno nucleo familiare a se.

Nuovo calcolo ISEE, è tutto più semplice

Quindi per il nuovo ISEE è avvenuto un intervento in merito alle annualità di calcolo dell’imposta. Tutti i componenti maggiorenni della famiglia, potranno accedere alla procedura semplificata per la compilazione dell’ISEE. Importante l’intervento che è avvenuto in merito alla DSU, per quello che riguarda gli studenti universitari, che potranno essere considerati autonomi con una soglia di reddito pari a 9.000 euro.

Quest’ultima, solo una delle modifiche che sono state previste per il calcolo della DSU, vi sono stati interventi per quello che riguarda i proventi agrari. Infine verrà di nuovo applicata la regola dell’attrazione a prescindere dall’età del figlio maggiorenne non convivente con i genitori, nel caso in cui esso non sia coniugato e non abbia figli a sua volta.