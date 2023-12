ISEE scaduto, come ottenere più bonus dallo Stato nel 2024 | Affrettati: tra pochi giorni non potrai più farlo

Non farti cogliere impreparato. Se non ti sbrighi a compilarlo rischi di perdere centinaia di euro pronti per te nei prossimi bonus.

Questo è il periodo dell’anno in cui una delle sigle che maggiormente si sente fra le persone è l’ISEE. Trattasi di un Indicatore della Situazione Economica Equivalente. E’ un vero strumento che è utilizzato nella nostra Nazione al fine di chiarire la situazione economica di un nucleo familiare.

Questo indicatore viene utilizzato non solo per valutare la condizione economica di una famiglia e quindi stabilirne l’ammissibilità ma anche il livello di accesso a quelle che possono essere le varie agevolazioni o i benefici sociali.

Fra questi potremmo menzionare le borse di studio o le varie scontistiche su servizi pubblici o su altre tariffe. L’ISEE quindi deve tener conto di alcuni fattori come ad esempio il reddito che è uno degli elementi principali.

Stipendi, pensioni, redditi da lavoro autonomo non fanno altro che essere dei dati molto importanti per il calcolo finale. Come se non bastasse, questo indicatore deve tenere conto anche di un altro fattore molto importante.

Dai beni alle detrazioni

Parliamo del patrimonio della famiglia come ad esempio gli immobili, i veicoli e tanti altri beni considerati di valore. Chiaramente, se da un lato va considerato ciò che si guadagna e ciò che si possiede, dall’altro lato bisogna tenere conto anche di quanti componenti ci sono all’interno del nucleo familiare e quali possono essere le differenze di età e di condizioni di salute.

Ci sono degli elementi che spesso vennero quasi dimenticati ma che, inseriti all’interno di questo indicatore, ne vanno ad alterare il complessivo. Stiamo parlando di molte spese che gli italiani si ritrovano ad effettuare quotidianamente o mensilmente. Basti pensare alla rata del mutuo, l’affitto, spese mediche che possono essere utili per godere di alcune detrazioni fiscali.

Richiedere l’ISEE corrente

Il calcolo dell’ISEE è stabilito da norme specifiche e viene emesso da una apposita Commissione per il Diritto allo Studio Universitario che viene raggruppato nella sigla CDSU. Spesso ci si ritrova dinanzi anche all’opportunità di richiedere l’ISEE corrente quando ci si ritrova dinanzi a delle modifiche molto importanti nel proprio status.

Basti pensare alla perdita del rapporto di lavoro e quindi all’interruzione dei trattamenti assistenziali e indennità, della situazione reddituale complessiva del nucleo superiore al 25% e di quella patrimoniale complessiva del nucleo superiore al 20%. Quindi, se la situazione dovesse essere più svantaggiosa nell’anno in corso rispetto a quello passato, sarebbe il caso di fare questa richiesta.