Tredicesima, con questa formula la puoi avere prima di tutti: il conto in banca ti ringrazierà

Se segui attentamente queste indicazioni potrai fare i regali di Natale in largo anticipo. Prendi nota e diventi ricco.

Se dovessimo pensare al mese più amato dagli italiani sicuramente potremmo pensare ad agosto. Sono molti infatti le persone che viaggiano durante quel periodo estivo in quanto è più facile richiedere ferie.

Approfittano delle belle giornate di sole, calde, dove il mare e la montagna sono sicuramente i posti migliori per un maggiore refrigerio e soprattutto per rilassarsi. C’è però un vasto numero di persone che ama anche l’inverno dove coprirsi con il piumone, bere la cioccolata calda e godersi un bel film in streaming si rivelano essere delle valide alternative al caldo afoso dei mesi precedenti.

Tutti però sono d’accordo sul fatto che dicembre sia il mese più magico dell’anno. I bambini aspettano con ansia l’arrivo di Babbo Natale che possa portare loro i regali sperati durante l’arco dell’anno ma, anche i grandi sono più propensi al buon umore e alla felicità in questo periodo dell’anno.

Le cene, i pranzi, momenti di relax e di divertimento tra amici e parenti, sono tra i più gettonati ed apprezzati da tutti. Dicembre, però, non è solo il mese del Natale e di tutte le altre festività che conducono poi all’inizio di un nuovo anno.

La tredicesima e la quattordicesima

Infatti, sono tantissimi i lavoratori in Italia che aspettano con ansia dicembre non tanto per l’albero e per il presepe quanto per la tredicesima. In alcuni casi, alcune categorie di lavoratori proprio in questo mese dell’anno ricevono anche la quattordicesima, a seconda della mansione ricoperta e degli accordi con l’impresa di riferimento.

La tredicesima, quindi, si rivela essere sicuramente un supporto davvero molto importante per le famiglie che si accingono spese di un certo livello in un periodo ben preciso in cui fare regali e concedersi anche delle gioie diverse sono sempre più utili.

L’erogazione mensile

C’è però da sapere una cosa molto importante che riguarda proprio la erogazione della tredicesima. Sebbene tutti siano convinti che essa possa essere erogata solo ed esclusivamente alla fine dell’anno, questo è un errore di constatazione.

Infatti, come ben sappiamo, essa può essere liquidata anche mese per mese solo se chiaramente ci si accorda prima con il proprio datore di lavoro. Addirittura essa è nata per la prima volta con il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro del 5 agosto del 1937.