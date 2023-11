Guadagnare senza contratto o P.IVA, 3 tecniche efficaci per guadagnare ogni mese: puoi farlo anche da casa

Scopriamo come è possibile fare soldi senza lavorare veramente. Qui presentiamo tre diverse opzioni che tutti quanti possono sfruttare.

In un momento in cui è sempre più difficile arrivare alla fine del mese, in molti desidererebbero avere una entrata in più, tale da garantire loro maggiore serenità nell’affrontare le spese.

Certo, si dirà, guadagnare di più significa lavorare di più, e tra il lavoro che già c’è e i mille impegni relativi alle faccende di casa, come è possibile trovare il tempo di fare altro? In realtà le cose non devono per forza stare necessariamente così.

E’ infatti possibile, con un po’ di inventiva, trovare alcuni modi per guadagnare non lavorando. Di seguito presentiamo tre strade possibili che più o meno tutti possono praticare. Ma attenzione, una premessa è d’obbligo: qui non mostriamo come sia possibile vivere senza lavorare, bensì indichiamo qualche possibile via per incamerare, a fine mese, qualche soldo in più del solito.

Le tre strade percorribili che intendiamo proporre sono quelle della rendita, dell’investimento e dei contenuti digitali. All’interno di queste tre opzioni generali si possono strutturare diversi percorsi concreti e personali, che consentano di raccogliere, col tempo, anche qualche somma importante.

Le vie della rendita e dell’investimento

Con “rendita” qui intendiamo sostanzialmente il trarre guadagno da ciò che è già in nostro possesso, senza che ciò comporti per noi alcuno sforzo lavorativo particolare. Rientrano in questo ambito il mettere in affitto una stanza del nostro appartamento, così come il vendere vestiti od oggetti che non usiamo più.

Per “investimento” non intendiamo necessariamente “giocare in borsa“, anche se questa è ovviamente – per chi può e sa – una opzione percorribile. Piuttosto ciò che vogliamo sostenere è l’idea più generale di investimento, ossia l’impiegare un piccolo capitale in qualcosa dalla cui vendita trarre profitto: ad esempio, un modo è quello di girare per mercatini, acquistare un oggetto a poco prezzo, risistemarlo e rimetterlo sul mercato a un prezzo più alto.

Guadagnare sui social

L’ultima opzione da considerare è quella di sfruttare la nostra capacità di creare contenuti digitali.

Certo, non è facile arrivare a diventare un’influencer di fama mondiale, ma non dev’essere necessariamente questo il nostro obiettivo. Ciò a cui puntare dovrebbe essere, piuttosto, il riuscire a monetizzare un minimo i propri contenuti su Instagram o TikTok, una volta che il numero dei followers sia sufficientemente elevato.