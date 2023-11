Eurospin cerca personale, posizioni aperte in tutta Italia per lavorare nel discount più amato dagli italiani | Puoi candidarti in due minuti

Il discount più famoso d’Italia ti sta aspettando, cosa aspetti? Manda la tua candidatura e sarai chiamato subito.

Una delle catene di supermercati discount più apprezzata in Italia è sicuramente l’Eurospin. Nonostante questo nome possa far pensare ad un qualcosa sorto nel 2002 con la introduzione dell’euro al posto della lira, è una catena fondata nel 1993.

Quindi, da ciò, si può capire come la radice del nome stesso sia invece da ricondurre ad euro inteso come Europa, ovvero il Continente. Le persone, sono sempre in aumento ad apprezzare questo discount sia per i prezzi concorrenziali dei vari prodotti sia per la qualità sempre crescente.

Sorgono, spesso, sui social network dei gruppi in cui si disquisisce proprio di eventuali cose acquistate e si chiede ad altri utenti consigli per utilizzare in maniera corretta degli attrezzi o come cucinare una pietanza in maniera succulenta.

L’Eurospin, è sull’intero territorio nazionale con tantissime sedi e, da alcuni anni, sponsorizzata anche in televisione con diverse pubblicità. Le persone preferiscono questo discount soprattutto perché il volantino delle offerte, aggiornato di volta in volta, mette in condizioni le persone di poter fare delle spese anche piuttosto elevate a prezzi calmierati.

Ottimo rapporto qualità-prezzo

Negli ultimi anni, quest’importante catena, ha iniziato a soddisfare sempre più richieste crescenti come la vendita di elettrodomestici o addirittura pacchetti viaggio. L’incrementare dell’offerta al pubblico ha fatto sì che l’Eurospin diventasse ancor di più un punto di riferimento per tutte quelle persone che si recano periodicamente e restano sempre soddisfatte.

Se quindi quando si pensa ad un discount si può erroneamente pensare a prodotti di non elevata qualità, l’Eurospin lo dimostra apertamente: bassi prezzi e ottimo servizio. Ora però, va detto che proprio questa importante catena di supermercati è alla ricerca di nuove posizioni.

Eurospin assume personale

Sono richiesti addetti alla vendita nelle sedi di Sicilia, Puglia, Sardegna, Lazio, Marche, Umbria, Toscana, Emilia-Romagna, Liguria, Piemonte e Veneto. Si cercano soprattutto persone che abbiano già delle esperienze nel settore alimentare e che siano predisposte a lavorare nei giorni festivi e su turni.

Sono diverse le altre figure richieste. Oltre agli addetti vendita, infatti, in altre zone d’Italia sono richiesti anche gli addetti al banco gastronomia, reparto macelleria, addetti vendita stage e assistente di filiale e vice assistente di filiale. Per scoprire quindi come candidarsi bisogna semplicemente collegarsi sul sito sito Eurospin e cercare la voce Lavora con noi per inoltrare la propria candidatura.