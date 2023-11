350 euro per i disoccupati in cerca di lavoro, il nuovo aiuto dello Stato contro la disoccupazione è destinato a milioni di persone | Lo richiedi in un attimo

Scopriamo come è possibile ottenere il sussidio mensile dedicato ad alcuni ex percettori del Reddito di Cittadinanza.

Il Supporto per la Formazione e il Lavoro (SFL) è un sussidio di 350 € al mese destinato a coloro che non lavorano ma sono – come oggi si dice – “occupabili“.

La condizione di occupabilità è infatti la discriminante che oggi esclude alcuni non lavoratori dal percepire il vecchio Reddito di Cittadinanza, dal 2024 sostituito con l’Assegno di Inclusione. Tali “occupabili” possono per l’appunto ancora garantirsi – se in possesso di ulteriori caratteristiche – un sussidio integrativo.

Richiedere ed ottenere il SFL non è poi così difficile, e lo si può anche fare in autonomia. Basta essere certi di possedere tutti i requisiti richiesti ed avere un briciolo di dimestichezza con le nuove piattaforme digitali pubbliche. Ma elenchiamo subito, di seguito, i famosi requisiti che debbono essere posseduti per ottenere il sussidio.

Innanzitutto bisogna avere un’età compresa tra i 18 ed i 59 anni. Inoltre, risulta necessario rientrare in determinate condizioni in relazione alla cittadinanza o al soggiorno, in relazione alla residenza e possedere infine specifici requisiti economici. Il SFL è infatti rivolto – oltre ai cittadini italiani – anche ai regolarmente soggiornanti nel nostro paese, se qui residenti da almeno cinque anni, di cui due continuativi.

I requisiti per ottenere il SFL

Il requisito economico – particolarmente rigido – è invece quello di possedere un ISEE ordinario del nucleo familiare che abbia un valore non superiore ai 6.000 €. Va inoltre precisato che nella famiglia del richiedente non devono essere presenti minori, ultrasessantenni, disabili o persone prese in carico dai servizi sociali.

Quest’ultima caratteristica, infatti, da accesso, a partire dal prossimo 1 gennaio 2024, al nuovo Assegno di Inclusione, che risulta incompatibile con il Supporto per la Formazione e per il Lavoro.

Richiedere ed ottenere il SFL

Per richiedere il Supporto, bisogna accedere telematicamente – via SPID, CIE o CNS – al portale dell’INPS. Qui è possibile presentare direttamente la domanda. Una volta compiuto questo primo passaggio, l’utente viene indirizzato alla piattaforma SIILS (Sistema Informativo per l’Inclusione Sociale e Lavorativa). E’ questo il momento in cui va precompilato il cosiddetto Patto di Attivazione Digitale, PAD, il quale diventerà operativo al completamento della procedura.

Il PAD prevede di indicare almeno tre agenzie per il lavoro, al fine di sottoscrivere con esse il patto di servizio personalizzato. Va inoltre rilasciata una Dichiarazione di Immediata Disponibilità al lavoro (DID). A questo punto – se tutte le verifiche dell’INPS danno esito positivo – il contributo di 350 € mensili diviene erogabile per, al massimo, 12 mesi.