Lavoro, trovata la soluzione al burnout e allo stress: gli studi confermano i benefici del nuovo modello lavorativo | In pochi ne sono a conoscenza

Se lavori e non conosci questi modelli, approfittane. Dopo non potrai più farne a meno nel tuo ambiente lavorativo.

Il livello di stress è legato al lavoro e può variare notevolmente da persona a persona e dipende da diversi fattori, tra cui la natura del lavoro stesso, l’ambiente lavorativo, la personalità del dipendente e la quantità di supporto disponibile.

Un carico di lavoro eccessivo, con scadenza strette e pressioni per consegnare risultati, può portare ad uno stress significativo. I lavoratori possono sentirsi sopraffatti e avere difficoltà a gestire le richieste. Un ambiente tossico, con conflitti tra colleghi, mancanza di supporto dai superiori o una cultura aziendale poco sana, può contribuire notevolmente allo stress.

L’insicurezza riguardo al mantenimento del posto di lavoro o la possibilità di licenziamento può causare ansia costante nei lavoratori. L’incapacità di bilanciare l’impiego con la vita personale familiare può essere fonte di stress.

Orari eccessivamente lunghi o turni irregolari possono danneggiare la salute mentale e fisica. Anche i luoghi che comportano molte responsabilità, come posizioni di gestione o lavori che coinvolgono decisioni critiche, possono essere estremamente stressanti.

I diversi fattori che inducono allo stress

La sensazione di non avere il controllo sulla propria situazione lavorativa o la mancanza di autonomia decisionale può generare stress. Il mobbing sul posto di lavoro, che comprende il bullismo da parte dei colleghi o dei superiori, può avere gravi conseguenze sulla salute mentale e contribuire a questo status.

Una comunicazione inadeguata all’interno dell’organizzazione può portare a fraintendimenti, confusione e ulteriori problemi. Lo stress legato al lavoro, quindi, può avere effetti negativi e può condurre ad ansia, depressione, affaticamento, malattie fisiche, problemi di sonno e tensioni muscolari.

La settimana corta come soluzione perfetta

E’ importante, quindi, cercare modi per gestire lo stress sul lavoro, come l’adozione di strategie di gestione dello stesso. Molte organizzazioni stanno diventando sempre più consapevoli del benessere dei dipendenti e stanno implementando programmi per ridurre lo stress sul posto di lavoro attraverso politiche di equilibrio tra lavoro e vita personale.

Secondo quanto riportato da inhrgroup.it, in Italia si sta facendo sempre più strada quella che è l’idea di una settimana lavorativa corta con quattro giorni che, secondo studi di settore, produrrebbero tanti benefici sui dipendenti. Quindi, una maggiore flessibilità sul lavoro, potrebbe soddisfare anche le esigenze dell’azienda per cui si lavora.