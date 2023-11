Il lavoro è Donna, in queste aziende il personale femminile è al TOP: alcune di loro sono in Italia | Il lavoro dei sogni è vicino

Parità di genere e leadership femminile: le aziende italiane più “rosa” in evidenza nella classifica Forbes!

Le opportunità di carriera per le donne hanno compiuto notevoli passi avanti ma il loro coinvolgimento nella forza lavoro globale continua a rimanere decisamente indietro rispetto a quella degli uomini. Certo, vi sono dei segnali positivi e, negli ultimi decenni, la situazione è decisamente cambiata in meglio, ma rimangono comunque, ancora, grandi distanze da coprire.

Ed è anche vero che le aziende si stanno dimostrando sempre meno sorde alle esigenze di lavoro delle donne, investendo un maggiore impegno nel cercare di attrarre – e, soprattutto, trattenere – i talenti femminili. Flessibilità lavorativa, programmi di sviluppo delle competenze e congedi parentali sono tra i benefit maggiormente proposti dal mercato del lavoro “a misura di donna”.

La prestigiosa rivista Forbes, in collaborazione con la società di ricerche di mercato Statista, ha recentemente pubblicato la classifica delle 400 aziende che, nel 2023, hanno offerto alle donne le migliori condizioni di lavoro, rivolgendosi a 70.000 lavoratrici impiegate nelle multinazionali di 37 Paesi.

Le intervistate sono state chiamate ad esprimersi su una serie di valutazioni che vanno dall’ambiente di lavoro all’equità retributiva, dalla gestione dei casi di discriminazioni di genere o alle effettive possibilità di carriera. E’ stato chiesto loro anche se inviterebbero amici e parenti a candidarsi nella loro medesima azienda e di esprimere un parere sulle condizioni di lavoro di altre realtà, basandosi sull’immagine pubblica di queste ultime.

Aziende “rosa”: la top five secondo Forbes

Il primo posto della classifica è stato conquistato da Maif, gruppo assicurativo francese che fa della parità di genere una priorità, seguita dal colosso newyorkese The Estée Lauder Companies, e Sap, azienda tedesca leader nel settore dell’informatica con sede a Walldorf.

In quarta posizione, altra multinazionale americana , Clorox, che, dal 1913 si occupa di prodotti professionali e di consumo. Infine, a chiudere la top five della classifica di Forbes, il colosso alberghiero Marriott International che, ancora una volta, ci porta negli USA.

Le ”eccellenze italiane”

Decisamente le aziende italiane non dominano questa classifica e per trovarne una bisogna arrivare al 22°posto, dove si piazza Generali Spa, una delle principali compagnie assicurative italiane e la terza in Europa per fatturato. Al 114° posto c’è Enel, mentre Ferrero e Eni occupano rispettivamente il 275° e il 293° posto. Queste sono le prime (ed uniche) aziende tricolore che la classifica di Forbes prende in considerazione. Inutile sottolineare che Francia e Germania piazzano ben sette aziende ciascuna nelle prime 43 posizioni della classifica e, questo, solo per restare in Europa.

Dal 6° al 20° posto, troviamo ben quattro imprese britanniche: Marks & Spencer (6°), Aviva (12°), Unilever (17°) e Capita (18°) e due francesi, L’Oréal (15°) e Sncf (16°). Sono, però, ancora una volta le statunitensi a confermarsi le aziende più “rosa” in assoluto: Microsoft (9°), Netflix (11°), AptarGroup (13°), Starbucks (14°) e Coca-Cola (19°). Completano la classifica delle prime 20 posizioni la svedese H&M (7°), la svizzera Intersport (8°), la tedesca Adidas (10°) ed il gruppo finanziario canadese Td Bank Group, che chiude la top twenty più rosa del pianeta.