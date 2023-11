Vivere con 500 euro al mese tutto compreso è possibile? I trucchi per risparmiare ti sorprenderanno | Così investi sul tuo futuro

Dai una svolta alla tua vita! Scopri come vivere con 500 Euro al mese eliminando le spese inuti e pianificando un futuro diverso

Una famiglia può davvero condurre una vita soddisfacente con soli 500 euro al mese? Sarebbe un sogno, soprattutto in tempi come questi. Eppure è possibile riuscire a ridurre drasticamente le spese quotidiane, purché si sia abbastanza determinati a farlo perché, di certo, non sarà semplice.

Il primo nemico da battere è il consumismo: spesso, i momenti di felicità derivanti da un acquisto si dissolvono rapidamente, spingendoci a comprare ancora e ancora e, infatti, per riuscire a vivere con 500 euro al mese, il primo passo è eliminare gli acquisti superflui.

Prima di spendere, fermati e chiediti se hai davvero bisogno di ciò che stai per comprare ed evita di gironzolare online per evitare tentazioni. Se invece, preferisci lo shopping nei negozi, lascia a casa le carte di credito e anzi, se puoi, eliminale direttamente.

Detto questo, rimangono le spese che non puoi evitare di sostenere: quelle per la casa e le bollette, cibo e abbigliamento.

Risparmiare su cibo e abbigliamento si può, anzi si deve

Per rimanere nel budget di 500 euro mensili, risparmiare sul cibo è essenziale. Scegli prodotti locali e di stagione, che sono più salutari ed economici, magari rivolgendoti ai mercati del contadino che ormai sono un po’ dappertutto. Evita gli alimenti confezionati e prepara i pasti a casa, assicurandoti di non sprecare quello che avanzi. In cucina, da sempre, con un pizzico di attenzione si può riciclare davvero quasi tutto. Ovviamente, bisogna tagliare le uscite al bar per caffè e colazioni fuori e, al supermercato si va solo con una lista della spesa precisa, così da comprare solo quello di cui hai davvero bisogno.

Anche nell’abbigliamento puoi evitare di farti prendere la mano e, se proprio hai bisogno di comprarti qualcosa, prendi in considerazione i negozi di abiti usati, facendo un favore a te e anche all’ambiente. Un guardaroba ridotto ma ben pensato riesce a non farti mai sfigurare senza spendere un patrimonio. E liberi spazio nell’armadio.

Come pagare casa e bollette con 500 euro al mese? Trasferisciti in aree a basso costo

Per quanto riguarda la casa e le bollette, prova a considerare la possibilità di trasferirti in luoghi dove il costo della vita è più basso. In Italia, molte regioni del sud e le isole offrono una buona qualità della vita a un costo inferiore rispetto al Centro e al Nord.

Questa può essere una soluzione ideale se lavori in remoto o se sei disposto a spostare il tuo lavoro in queste aree. Alcuni optano addirittura per trasferirsi all’estero in cerca di costi della vita più contenuti ma, spesso, è possibile trovare situazioni simili in Italia.