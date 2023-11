Il Comune cerca giardinieri, 1500 euro e tredicesima assicurati: per candidarti bastano due minuti | Un’occasione da non perdere

Arriva questa straordinaria proposta di lavoro per coloro che hanno passione e competenza in questo settore che potrà garantire stabilità.

Il lavoro del giardiniere è molto vario e comprende una serie di compiti legati alla progettazione, la creazione, la manutenzione e la cura dei giardini, spazi verdi e terreni. Per quanto riguarda la progettazione del giardino, tale professionista può essere coinvolto proprio nella pianificazione della disposizione di piante, alberi, fiori, sentieri, fontane e altri elementi paesaggistici.

La progettazione tiene conto dell’estetica, della funzionalità e delle esigenze del cliente o del progetto. Un altro aspetto fondamentale di questo lavoro è la selezione accurata delle piante, degli alberi appropriati per il tipo di terreno, il clima e le preferenze del cliente.

Questo richiede una conoscenza approfondita della materia e della loro manutenzione. Prima di piantare, il giardiniere prepara il terreno assicurandosi che sia fertile e adatto alle piante che verranno coltivate. Questo può includere la rimozione di erbacce, la lavorazione del suolo e la correzione di eventuali problemi di drenaggio.

Successivamente sarà responsabile della manutenzione continua che può includere l’irrigazione, la potatura, la concimazione e il controllo delle malattie dei parassiti. Nei giardini più grandi o nei parchi, i giardinieri possono installare i sistemi di irrigazione automatici per garantire che le piante ricevano la quantità adeguata di acqua.

Le ulteriori competenze del giardiniere

La potatura è sicuramente una parte importante del loro lavoro. Questo processo include la rimozione di parti morte indesiderate delle piante, la formatura per mantenere in salute e promuovere la crescita. I giardinieri, possono anche occuparsi della manutenzione di strutture come recensioni, pergolati o fontane all’interno del giardino e spesso forniscono una consulenza ai loro clienti sulle migliori pratiche per la cura del giardino stesso.

Questo lavoro può variare a seconda delle stagioni. Ad esempio, la piantumazione e la potatura possono essere più attive in primavera mentre la preparazione per l’inverno può richiedere protezione speciali per le piante.

Il Comune di Alba cerca giardinieri

Secondo quanto riportato da lavoroeconcorsi.com, il Comune di Alba è alla ricerca di giardinieri a tempo indeterminato e full time e sarà possibile presentare la domanda entro il giorno 4 novembre 2023. Al fine di poter partecipare a questo concorso, bisognerà possedere la cittadinanza italiana (o una di quelle riportate nel bando), inesistenza di condanne penali, non essere stati destituiti, godimento dei diritti civili e politici, possesso di qualifica professionale triennale in materia agrarie o agrotecniche oppure espletamento della scuola dell’obbligo ed esperienza professionale in qualità di giardiniere.

Inoltre il candidato dovrà avere una posizione regolare nei confronti degli obblighi di leva, patente di guida B e idoneità psicofisica attitudinale. Possedendo tutte queste caratteristiche, sarà possibile presentare la domanda e prepararsi per le varie prove. Lo stipendio annuo lordo sarà di circa 19.034,51.