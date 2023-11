Attori cercasi, se vuoi lavorare in TV questo bando è per te: diventerai una star indisccussa | Da Amici a Ciao Darwin, c’è posto per tutti

Mediaset Casting 2023, entra nel mondo della TV dalla porta principale. Tutte le posizioni aperte per diventare una star!

Hai mai sognato di fare carriera in televisione, di diventare il prossimo Amadeus o di fare concorrenza a Gerry Scotti? Oppure di sfondare nel mondo della canzone? Se è così, questo è il tuo momento: se hai aspirazioni da star, ecco come puoi realizzarle.

Mediaset sta offrendo entusiasmanti opportunità di lavoro: ci sono anche casting aperti per partecipare ai programmi televisivi che hanno fatto la fortuna dei divi di oggi.

Stiamo parlando di uno dei giganti dell’intrattenimento televisivo, con una galassia di canali gratuiti e a pagamento: da Canale 5, Italia 1 e Retequattro, a Telecinco e Cuatro in Spagna, insieme a una serie di canali tematici. E c’è di più: servizi di streaming come Mediaset Infinity, Infinity +, Mediaset TgCom24 e Sport Mediaset, per non parlare della produzione cinematografica e della pubblicità.

Se il tuo sogno è fare il tuo ingresso nel mondo dello spettacolo, Mediaset offre numerose opportunità di casting: c’è spazio per modelle e modelli, professionisti dello spettacolo e figuranti. È il momento perfetto per dimostrare il tuo talento e iniziare la tua carriera televisiva e, per farlo, dovrai solo accedere all’indirizzo web casting.mediaset.it.

Casting per i programmi più popolari, da Amici a Ciao Darwin

Se vuoi fare parte di programmi famosi come “Amici” o “C’è posta per te“, hai l’opportunità di partecipare a provini e casting dedicati. Questi programmi offrono un palcoscenico per mettere in mostra il tuo talento e connetterti con un vasto pubblico televisivo. Format ome “Tù Sí Que Vales” e “Uomini e Donne“ cercano continuamente soggetti talentuosi per intrattenere il pubblico. Sono, queste tutte produzioni realizzate per Mediaset dalla società di produzione Fascino PGT (Produzione Gestione Teatro), di proprietà di RTI e Maria De Filippi. Per candidarti, consulta il sito web ufficiale wittytv.it e invia la tua candidatura seguendo le istruzioni che troverai.

Se sei un amante dell’avventura e dell’intrattenimento, Mediaset ha programmi come “Ciao Darwin” e “Avanti un altro!” che cercano partecipanti entusiasti. Anche per questi programmi esiste una società di produzione: si chiama SDL 2005 e fa capo alla signora Bonolis, al secolo Sonia Bruganelli e, per candidarti, consulta il sito web ufficiale all’indirizzo casting.sdl.tv e segui le indicazioni che ti verranno fornite.

Racconta la tua storia, partecipa e divertiti

Hai una storia da raccontare? Allora puoi rivolgerti a “Forum” e “Quarto Grado” che cercano vicende interessanti e persone da intervistare. Se hai esperienze uniche da condividere o desideri partecipare a discussioni significative, questi programmi ti offrono l’opportunità di farlo, scrivendo all’indirizzo web mediasetinfinity.mediaset.it/info/redazioni e mettendoti direttamente in contatto con le diverse redazioni.

Se invece vuoi segnalare un torto o un disservizio, puoi contattare la redazione de “Le Iene”, attraverso il portale iene.mediaset.it e rivolgendoti poi alla pagina “Dillo alle Iene”.