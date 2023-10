Buoni pasto, la nuova versione digitale è ancora più ricca: puoi usarli praticamente ovunque e li richiedi in un attimo

Tantissime richieste per la grande novità dei buoni pasto elettronici che stanno rivoluzionando il mondo della spesa.

I buoni pasto sono un vantaggio fornito ai lavoratori da parte dei loro datori di lavoro come parte del pacchetto di retribuzione. Questi sono destinati a consentire ai dipendenti di coprire i costi dei pasti durante la giornata lavorativa.

In Italia, tali buoni pasto sono emessi principalmente da società specializzate e possono essere sottoforma di voucher cartacei o, da poco, in formato digitale. Nel nostro Paese, il diritto ai buoni pasto è disciplinato dai contratti collettivi di lavoro e può variare in base al settore e all’accordo tra il datore e il dipendente.

Solitamente vengono concessi ai dipendenti che lavorano a tempo pieno o a tempo parziale ma i criteri esatti possono variare. Negli ultimi anni, i buoni pasto cartacei tradizionali sono stati sempre più sostituiti da quelli digitali.

Questi, in formato elettronico, sono solitamente emessi sottoforma di carte prepagate o utilizzati tramite applicazioni mobili. Il vantaggio principale di averli digitalizzati è la loro praticità in quanto i dipendenti possono utilizzarli in modo più flessibile spesso anche per il pagamento online nei ristoranti o supermercati convenzionati.

La sicurezza maggiore nel trattamento dei dati

Inoltre, i buoni pasto digitali riducono il rischio di smarrimento e furto in quanto sono protetti da un Pin o un’identificazione biometrica. Essi sono spesso associati a piattaforma o app gestite da società emittenti.

Gli utenti possono verificare il saldo, la scadenza e la lista dei punti vendita convenzionati tramite queste applicazioni. Inoltre, i buoni pasto digitali possono essere più sostenibili riducendo il consumo di carta associato ai voucher cartacei tradizionali.

La grande novità introdotta da Satispay

Come riportato da qui finanza.it, l’azienda guidata con grande maestria da Alberto Dalmasso, ovvero Satispay, lancia i buoni pasto in formato digitale riuscendo ad introdurre un qualcosa che renderà felici e soddisfatti tutti i consumatori.

In modo specifico, per le spese che superano i 10 euro, le commissioni saranno totalmente azzerate. Per rendere tutto ancora più semplice e logico, si potranno utilizzare i buoni pasti in formato elettronico attraverso l’app di Satispay. Sarà quindi possibile poter accedere al proprio portafogli digitale e agire solo ed esclusivamente con un click. Tale novità, quindi, va di pari passo con la volontà di salvaguardare l’ambiente, producendo meno carta, e la sicurezza dei dati personali dei consumatori.