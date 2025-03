Mediaworld vuole proprio te | Assunzioni urgenti a tempo indeterminato: solo un requisito e ti assumono anche in smart working

Mediaworld ricerca urgentemente personale per ricoprire diversi ruoli chiave. Appena ti candidi firmi il contratto e lavori in smart working.

Il nuovo anno si sta rivelando spettacolare e ricco di occasioni per quanto hanno voglia e necessità di ottenere un lavoro che sia il primo in assoluto della propria vita o che si abbia la necessità di cambiare il proprio lavoro perché ci si ritrova in un ambiente poco confortevole. Ovviamente, le occasioni possono essere colte al volo anche da chi ha perso il proprio lavoro.

Come ben sapete, infatti, il Ministro ha annunciato, alla fine dello scorso anno, che ci sarebbero state numerose procedure concorsuali per fare così che si possa sopperire alla notevole carenza di organico all’interno della Pubblica Amministrazione. Parliamo, ovviamente, dei Ministeri, degli Enti Locali e degli Enti Statali come Inps e Agenzia delle Entrate su tutti.

Ci saranno anche tante procedure selettive all’interno sia delle Forze dell’Ordine che delle Forze Armate. Attenzione, però, perché, ogni giorno che passa, sono tante le aziende private, grandi o piccole che esse siano, che pubblicano annunci sui loro siti e sui portali specializzati. Anche loro hanno necessità, talvolta urgente, di assumere nuovi dipendenti.

È questo il caso di Mediaworld che, al momento, ha numerosissime posizioni aperte, in particolar modo per coprire posizioni di lavoro all’interno degli uffici, sia quelli centrali che quelli all’interno dei tanti store presenti sul territorio nazionale. In più, offre anche la possibilità di fruire dello smart working per l’intera settimana lavorativa.

Mediaworld assume urgentemente: un solo requisito da rispettare

Mediaworld è una delle aziende maggiormente in espansione nel nostro paese. Pensate che, ai già tanti store presenti su tutto il territorio, se ne aggiungeranno tantissimi altri entro il prossimo anno. Pertanto, bisogna porre l’attenzione sulle aperture e sulle nuove opportunità lavorative che si presenteranno. Oltre ad essere una realtà forte, chi ci lavora può godere di un ambiente lavorativo sano.

Inoltre, assume a tempo indeterminato e ciò permette di potersi rilassare e di non pensare più alla precarietà che ha pervaso la vita di tutti fino ad oggi. Al momento, però, ricerca urgentemente personale da collocare nei propri uffici con mansioni di impiegati amministrativi. Serve solo un requisito per poter fare richiesta di assunzione ed il gioco è fatto.

Se sei in queste liste ti assumono immediatamente anche in smart working

Mediaworld ha bisogno urgentemente di impiegati amministrativi da inserire all’interno della sua sede centrale che si trova sul territorio della provincia di Monza e Brianza. Chi verrà assunto, supporterà l’Ufficio Amministrazione e Contabilità nella gestione amministrativa, contabile e organizzativa dell’azienda. Si ricercano sia laureati in materie economiche che diplomati.

C’è necessità di conoscere gli applicativi Microsoft e, in particolar modo, Excel, mentre sarà una skill in più la conoscenza di SAP e AS400. Il contratto di lavoro è Full time e la selezione è rivolta solo ed esclusivamente alle categorie protette che potranno beneficiare dello smart working per l’intera giornata. Le candidature vanno inviate direttamente sul portale Mediaworld riservato alle selezioni.