Terrorismo POS, acquisto un caffè senza chiedere lo scontrino | Mi arriva una stangata da 4.000€

Il POS adesso inizia a diventare spaventoso, ci acquisti un caffè e ricevi una stangata da 4 mila euro.

Negli ultimi anni i pagamenti elettronici sono finiti nel bel mezzo del ciclone e questo preoccupa sia i consumatori che gli esercenti. Tutti si sono, nel tempo, dovuti adeguare a quelli che sono i cambiamenti in merito all’utilizzo dei pagamenti con carta.

Ovviamente modifiche importanti si sono avute anche per quello che concerne i pagamenti in contanti, che hanno visto essere applicate delle nuove normative, che puntano tutte a semplificare la gestione da parte di tutta la cittadinanza.

Il compito a cui si cerca di assolvere è sempre lo stesso, ovvero evitare che vi siano passaggi di denaro illeciti e limitare l’evasione fiscale, fino ad oggi, grande problema della nostra Italia.

Certo però nessuno si aspettava che un semplice caffè potesse diventare il motivo per cui ci si vede erogare fino a 4 mila euro di multa.

Evasione, POS e fatturazione elettronica

L’evasione fiscale è la vera piaga del nostro paese. Purtroppo il numero di persone che non pagano le tasse sono veramente molte e nel corso degli anni si è molto lavorato affinché si possa ridurre al minimo la problematica. Quindi ecco che è stata introdotta la fatturazione elettronica, primo passo in un cambiamento radicale, a cui sono poi seguiti i corrispettivi elettronici, gli scontrini e l’obbligo di accettare i pagamenti elettronici anche se di entità ridotta.

Un processo che è continuato nel corso degli anni e ha portato a una sempre maggiore digitalizzazione dei pagamenti e dei rapporti con le banche. In questo 2025 tutto cambia di nuovo e chi non si allinea alle nuove regole rischia veramente molto grosso. Occorre quindi sapere che le sanzioni che si rischiano sono notevoli.

I professionisti sotto stretto controllo

Attualmente è obbligatorio, per gli esercenti, accettare pagamenti con carta, anche se si tratta di pochi euro. Questo è il motivo per cui, alcune banche hanno deciso di abbattere le spese per i negozianti, ma ora tutto cambia. Adesso il POS, che deve essere presente in tutte le attività commerciali, deve anche essere collegato al registratore di cassa.

Per tutti coloro che, non rispettano tale obbligo è prevista una sanzione pari a quella che viene elevata a coloro che non emettono lo scontrino. Quindi questa volta la multa da pagare va dai 1000 ai 4000 euro.