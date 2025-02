Carta di credito, non aggiornare mai questa app: creato un nuovo sistema per rubarti tutti i dati con un telefono | Ci cascano persino i nerd

Non aggiornare mai questa applicazione, se il sistema ti trova ti svuota subito la carta di credito. Attenzione a quello che fai con lo smartphone.

Ci risiamo, un’altra truffa si apre di fronte ai cittadini italiani che continuano a fare i conti con una serie di pericoli che attaccando i dispositivi elettronici arrivano a colpire i conti correnti. Insomma, ancora una volta ad essere messi a rischio sono i risparmi delle famiglie.

Con una situazione economica già piuttosto precaria, questa notizia proprio non ci voleva. Occorre prestare la massima attenzione, considerando che i cybercriminali oggi agiscono con estrema destrezza.

Ora il pericolo arriva dalla famosissima e largamente utilizzata app, grazie alla quale i malintenzionati intervengono sui dispositivi e si impossessano dei dati del contribuente, riuscendo a portare via tutto.

Ma l’azione è molto meno semplice di così, si tratta di un piano studiato nei minimi dettagli.

Carta di credito: riescono a svuotarla senza che te ne accorgi

La tecnologia che ci dovrebbe aiutare nel semplificare le azioni quotidiane, compresa la gestione del conto corrente, sembra invece, metterci in pericolo costantemente. Ma come è possibile una cosa di questo genere. Ebbene sì, come dei veri e propri esperti di computer, i cybercriminali trovano terreno fertile per riuscire ad attaccare i dispositivi dei cittadini, in che modo? In realtà le modalità sembrano cambiare di volta in volta e forse proprio questo sta mettendo in difficoltà le vittime, che non riescono a trovare un modo valido per difendersi.

Se in passato la truffa passava attraverso un SMS, una mail o una telefonata, ora arriva l’attacco che nessuno si aspettava, direttamente dalle App e non ci si riferisce a quelle che vengono scaricate da parti terze, ma a quelle ufficiali, quelle di cui ci si fida ciecamente.

La nuova truffa che colpisce gli smartphone

Gli esperti la chiamano NGate, perché per la contrazione di NFC, il metodo con cui accedono ai nostri soldi. Istallando dei malware che inizialmente sembravano essere compatibili solo con Android, ma invece sono in grado di attaccare anche i dispositivo Apple, i cybercriminali prendono tutti i dati per sottrarre i soldi alle vittime.

Un meccanismo che ha già mietuto diverse vittime. Il malware arriva al dispositivo tramite aggiornano app o tramite SMS e quindi attraverso il dispositivo agisce indisturbato. Occorre quindi prestare attenzione a come si agisce con il dispositivo non cadendo in trappola.