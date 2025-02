Umidità di risalita addio, fodera le pareti con questo nuovo materiale: se la beve tutta e non lascia muffa

Puoi finalmente dire addio all’umidità di risalita, con questo materiale puoi isolare la tua casa e non avere più problemi.

L’umidità è un problema non di poco contro che può, non solo essere dannosa per le mura e la struttura della nostra casa, ma anche per la salute. Luoghi particolarmente umidi sono il luogo perfetto per la proliferazione di batteri e muffe, che si traduco in possibili problematiche di salute e allergie.

Questo è il motivo per cui occorrerebbe evitare in maniera assoluta l’umidità e cercare di tenere la propria casa perfettamente asciutta. Ovviamente, affinché questo sia possibile è indispensabile agire velocemente utilizzando alcuni materiali che rendano la casa più efficiente.

Il web e gli esperti in generale, ci dicono che in realtà ci sarebbero moltissimi modi per evitare l’umidità si accumuli in casa, ma l’utilizzo di questo materiale è veramente efficace.

Ecco allora di quale materiale di tratta e in che modo viene utilizzato.

Umidità di risalita: evitarla per un ambiente confortevole

Quando si vuole che la casa sia un luogo piacevole da vivere e confortevole, si deve contrastate la comparsa di umidità, nonostante a volte, per la sola struttura dell’abitazione non sembra essere semplice raggiungere un risultato si questo genere. Negli ultimi anni sono stati largamente utilizzati i deumidificatori, anche se alla loro azione occorre anche aggiungere una certa efficienza di base, dell’immobile stesso. Purtroppo considerando che gli immobili italiani sono in gran parte piuttosto datati, sembra semplice comprendere quanto sia comune il problema dell’umidità sui muri.

La soluzione più efficace del momento ci arriva dalla Svizzera, dove degli studi specifici a riguardo sarebbero stati in grado di portare all’elaborazione di un materiale molto efficace e anche semplicissimo da utilizzare vicino agli infissi della propria casa.

Il materiale che tutte le case dovrebbero utilizzare

Al fine di evitare la specifica presenza di umidità negli spazi interni delle nostre case il professor Guillaume Habert e i colleghi dell’Università di Zurigo, hanno lavorato a un materiale igroscopico, il quale sarebbe in grado di assorbire tutta l’umidità durante il giorno, rilasciandola poi quando ce ne è bisogno all’interno della stanza. Il tutto è possibile grazie al sistema di ventilazione che è in grado di drenare l’aria umida. Il materiale può essere applicato facilmente in quanto elaborate sotto forma di piastrella.

Un prodotto veramente rivoluzionario, in grado di rendere ogni abitazione molto più confortevole e piacevole da vivere.