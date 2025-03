MAXI CONCORSO per 1600 nuovi posti di lavoro | 1700€ al mese per sempre: affrettati, la scadenza è vicina

Arriva un maxi concorso per l’assunzione di 1600 nuovi dipendenti all’interno della Pubblica Amministrazione: fai veloce, scadenza vicina.

Il 2025 si è aperto nel migliore dei modi dal punto di vista delle opportunità lavorative a tempo indeterminato sia all’interno della Pubblica Amministrazione sia per quanto riguarda il settore privato, all’interno del quale le aziende, piccole o grandi che esse siano, hanno iniziato nuovamente ad assumere nuovo personale in pianta stabile.

Ciò sta avvenendo anche grazie all’intervento del Governo che ha messo su tutta una serie di misure atte ad incentivare proprio le assunzioni per contrastare quello che era ed è tutt’ora un fenomeno dilagante, una piaga della nostra società: la disoccupazione. In realtà, possiamo dire che questo movimento rinnovatore sia partito già lo scorso anno.

Infatti, il 2025 sarà solo la prosecuzione di quest’ultimo, così come lo saranno i prossimi due anni. Insomma, si inizia a vedere la luce in fondo al tunnel. C’é un barlume di speranza per quanti hanno voglia di dare una svolta positiva alla propria vita: chi vuole dare un calcio alla precarietà, guardando al futuro con maggiore sicurezza, è il benvenuto.

In quest’ottica, sono già tanti anche i nuovi Concorsi banditi dalle Pubbliche Amministrazioni ed altri ancora ne arriveranno nei prossimi mesi. Ora è giunta notizia di un mega concorso che vedrà l’assunzione di 1600 nuovi dipendenti pubblici, a tempo indeterminato e con un contratto da sogno. Insomma, questo è l’obiettivo un po’ di tutti: scopriamo come candidarsi.

1600 nuovi posti di lavoro a Concorso

Quando si pensa ai Concorsi Pubblici, subito la mente di tutti si rivolge agli Enti che sono più in alto nella gerarchia. Ovviamente, in questo caso, ci riferiamo ai Ministeri. Tuttavia, in Italia, non esistono soltanto questi. Ci sono, ad esempio, le Regioni, le Provincie, i Comuni e, tra questi ultimi è da ricercare chi ha indetto questo nuovo bando.

Ebbene sì, avete capito benissimo, si tratta di uno dei 7904 comuni italiani. In realtà, possiamo dire che sia il più importante in assoluto dato che rappresenta quella che è la Capitale della nostra Nazione: Roma. Ebbene, qui hanno necessità urgente di nuovo personale da inserire all’interno del proprio organico. Scopriamo i posti messi a concorso e soprattutto quali sono i requisiti.

Il Comune di Roma Capitale ha bisogno urgente di nuovo personale: al via il Concorso

Il Comune di Roma Capitale ha approvato una delibera in cui si prevede l’assunzione di ben 1600 nuovi dipendenti a partire già dal 2025. La Giunta Capitolina ha capito la necessità di rafforzare vari settori della propria amministrazione. Quest’anno le assunzioni saranno 956 e saranno nel settore scolastico e all’interno della Polizia Locale. Inoltre, poi, sono ricercati profili amministrativi, tecnici, custodi, addetti al trasporto ed operatori ambientali.

Nel 2026, invece, arriveranno le altre 700 assunzioni attraverso 4 concorsi che verranno avviati adesso, due per funzionari e due per istruttori. Al momento, però, non sono state ancora rese note le date in cui arriveranno i bandi di Concorso, ma, date le circostanze, tutto dovrebbe partire entro e non oltre l’estate che si sta avvicinando. Quindi, bisogna farsi trovare preparati per cogliere al volo un’occasione che passa una sola volta nella vita.