Patente, ora non te la danno più | Non serve piangere: la Legge parla chiaro, non puoi più guidare

È arrivata una notizia sconfortante per tanti automobilisti. Lo Stato ha deciso che non la rinnoverà più: chi è in questa lista va a piedi.

Per gli automobilisti italiani, ormai, non c’è più pace. Purtroppo, il Governo ha deciso che bisogna offrire maggiori tutele e sicurezza sulle strade del nostro paese. Ecco che, per raggiungere questo obiettivo, ha messo su delle modifiche al Codice della Strada che è l’insieme di norme che regolano la circolazione su strade ed autostrade.

Ormai abbiamo imparato a conoscerle tutte o quasi. Il Governo attuale ha voluto inserire sanzioni e pene più severe per quanto commettono infrazioni alla guida, minando la sicurezza propria e degli altri cittadini che percorrono le strade in auto, in modo, in camion e a piedi o in bicicletta.

In particolar modo, l’attenzione si è riversata su quello che è l’utilizzo degli smartphone durante la guida e sull’abuso di alcol e sostanze stupefacenti. In questi casi, infatti, gli automobilisti avranno delle vere e proprie bastonate se vengono beccati ad un posto di blocco. Per quanto riguarda, poi, l’utilizzo dello smartphone, ci sono anche telecamere apposite.

Si rischia grosso, da multe assurde alla decurtazione della patente, fino alla sospensione ed alla revoca della stessa. Ora, però, le proteste degli automobilisti stanno montando a causa di una notizia raccapricciante. In pratica, nessuno potrà rinnovare la propria patente in un determinato caso specifico. Sarà costretto a servirsi del trasporto pubblico o a camminare a piedi.

Addio rinnovo della patente: ormai non puoi più

Dopo aver conseguito la patente di guida, come ben sapete, bisogna porre attenzione su quella che è la data della sua scadenza. Quando giunge, bisogna rinnovarla, dietro pagamento di una tariffa e la sottoposizione ad accurate visite mediche. Fino all’età di 50 anni, bisogna rinnovarla ogni dieci. Passato questo limite e fino ai 70 anni, il rinnovo scatta ogni 5.

Tra i 70 e gli 80 bisognerà rinnovarla ogni 3 anni e superati gli 80, i cittadini dovranno sottoporsi a revisione della patente ogni due anni. Insomma, le regole parlano chiarissimo e bisogna rispettarle in toto altrimenti i rischi sono davvero enormi. Tuttavia, adesso, per molti automobilisti scatta il DIVIETO ASSOLUTO DI RINNOVO.

La Legge è stringente: dici addio alla patente

Il nuovo Codice della Strada ha inserito controlli più severi sulla circolazione Stradale. Chi abusa di alcol e droga non può guidare. Tuttavia, sta capitando anche che molti automobilisti che assumono medicine per star bene, stanno andando incontro a problemi di sospensione e ritiro della patente. Tuttavia, in questo caso, si può star più che tranquilli. Non c’è Legge che possa vietare la guida se le autorità sanitarie consentono di farlo. Il problema maggiore è un altro.

Infatti, ci sono delle patologie che non consentono di mettersi alla guida. Pensiamo, ad esempio, a difetti della vista o dell’udito che non possono essere corretti con lenti o protesi acustiche. Inoltre, la patente non verrà più rinnovata a chi ha comprovate patologie cardiache o psichiche. Insomma, qualsiasi patologia che non può essere curata al meglio, non dà diritto alla possibilità di guidare.