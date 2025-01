Busta paga, chi vive in questa Regione è davvero sfortunato: guadagna meno degli altri e neanche lo sa

Chi vive in questa regione guadagna meno di tutti gli altri ma non lo sa. Questo è quello che ci dicono anche le buste paga.

Un argomento che ancora riesce a fare scalpore, qualcosa a cui non ci si riesce ancora a rassegnare, è il divario tra coloro che vivono al Sud e chi al Nord a livello di denaro che viene guadagnato con il proprio salario. Un problema che non si riesce a risolvere e che crea ancora molte discussioni.

Le differenze non sono campate in aria, ma frutto di ricerche: la differenza è palese e questa disparità finisce per penalizzare la popolazione che vive in una specifica area del Paese. Tutto questo influisce in maniera concreta sulla qualità della vita e sul potere d’acquisto che hanno i cittadini.

Questo è quello che emerge dall’analisi condotta dal Centro Studi della Cgia di Mestre, che mette anche in evidenza come i dipendenti del settore privato guadagnino circa il 50% di coloro che lavorano nel pubblico.

Una vera e propria spaccatura dei salari, una disuguaglianza realmente preponderante, che conoscere i numeri specifici diventa indispensabile.

Il Nord guadagna di più: le città con le buste paga più pesanti

Inutile nasconderlo, al Nord si guadagna molto di più, anche se è altrettanto vero che ci sono anche città molto più care. I numeri ci dicono che la media degli stipendi più elevati la si registra a Milano: il capoluogo lombardo nel 2023 vantava una retribuzione media di 2.642 euro; seguono Monza, Brianza, Parma, Modena, Bologna e Reggio Emilia, dove le buste paga sono tutti superiori ai 2000 euro.

Per il Sud non è semplice mantenere il passo, anche se tra le provincie in cui si guadagna meglio c’è Chieti con i suoi 1598 euro mensili lordi, a seguire Bari con 1491 euro e Foggia con il suo 1252. Insomma, ci sono luoghi dove è possibile guadagnare di più, ma al Sud è molto più raro trovarli.

La regione più penalizzata: ecco chi guadagna meno

Ma veniamo ora al tasto dolente della nostra cara Italia, ovvero, la Regione in cui i dipendenti sembrano essere meno fortunati e anche molto più poveri. Qui i salari reali non sono in grado di riuscire a seguire l’andamento dei costi della vita e continuano a restare troppo scarni.

La regione più svantaggiata è la Puglia: qui ci sono posti che sono all’ultimo posto della classifica, con buste paga pari a poco più di 1200 euro. Una Regione che sottolinea perfettamente quelle che sono le disuguaglianze dei salari. Tutto questo si traduce in un potere di acquisto veramente limitato. Se Milano rappresenta il massimo potenziale salariale italiano, la regione più svantaggiata in termini di retribuzione è la Puglia, dove alcune province come Bari e Foggia si collocano agli ultimi posti della classifica nazionale. Con una retribuzione mensile media lorda che non supera i 1.205 euro, questa regione evidenzia in maniera lampante le disuguaglianze salariali ancora presenti nel nostro Paese.