Monetine vicine all’auto, se le vedi scappa a gambe levate: chiama subito le forze dell’ordine | Accade sempre vicino ai supermercati

Se vedi delle monetine vicino all’auto, allora ti consigliamo di scappare a gambe levate. Non cadere più nella trappola.

Anche durante il periodo natalizio, le notizie di truffe ai danni dei cittadini e degli automobilisti non sono mancate. Sembra proprio che i truffatori non abbiano alcuna intenzione di prendersi qualche giorno di vacanza e anche durante le festività hanno colpito duro.

Moltissime le segnalazioni che sono state inanellate e che le Forze dell’Ordine hanno potuto raccogliere come denunce. Particolarmente colpiti gli automobilisti, presi tra mille impegni, tra la spesa da fare e le commissioni da sbrigare.

Insomma, questo Natale ci ricorda che occorre prestare attenzione, per evitare di essere le prossime vittime e di perdere, quindi, tutti i propri oggetti di valore maggiore.

Il trucco delle monetine è uno dei più utilizzati attualmente e sembra proprio che i truffatori lo utilizzino a spron battuto, specialmente nell’ultimo periodo.

Le truffe più diffuse e come difendersi

Lo cronache ci raccontano che sono veramente tante le truffe che gli automobilisti devono sopportare in questi ultimi mesi. Forse quella delle monetine è solo l’ultima in ordine di tempo, perchè in realtà ce ne sono veramente molte altre che permettono ai truffatori di portare via soldi e oggetti preziosi agli automobilisti. Non più persone che agiscono in maniera quasi casuale, ma dei veri esperti, che riescono ad agire passando quasi inosservati. Tra le truffe più diffuse possiamo indicare anche quella della bottiglietta d’acqua, dello specchietto o degli pneumatici sgonfi.

Ma come è possibile difendersi da tutti i tentativi? Ricordandosi che è molto importante non dare confidenza a eventuali soggetti che si avvicinano all’automobile, e inoltre mai lasciare la vettura incustodita, aperta, peggio se con oggetti di valore al suo interno. Tutto questo per evitare qualsiasi problematica.

Come funziona la truffa delle monetine

Per quello che riguarda la truffa delle monetine, il trucco che viene messo in atto è piuttosto semplice. Il truffatore lascia cadere delle monetine vicino allo sportello dell’aiuto, invogliando il proprietario a scendere per recuperarle. Peccato che queste sono messe proprio nelle vicinanze dell’automobile semplicemente per fregare il conducente, agendo mentre egli è impegnato.

I truffatori in maniera veloce entrano in auto e portano via tutti gli oggetti di valore dall’interno dell’abitacolo. In questo modo si agisce in maniera semplice e veloce. Quindi, ogni volta che si esce dalla vettura è meglio ricordarsi di chiuderla, per evitare intrusioni.