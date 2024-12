Maxi bando pubblico, ti prendono solo con il diploma: per i giovani è davvero una gran fortuna

Un nuovo maxi bando pubblico, adesso ti prendono anche se hai solo il diploma: un’immensa fortuna per i giovani.

Nuovissimo bando di concorso che mette in campo delle ottime possibilità di lavoro, come non se ne vedevano da tempo. Un corso che si aspettava da un anno intero e che si apre solo ora, che si è vicini alla fine di questo 2024.

Gli uffici di alcuni degli enti più importanti del territorio italiano avevano bisogno di un cambio generazionale, e questo è possibile solo grazie ai concorsi che sono stati indetti e che promettono di dare ottime possibilità ai cittadini alla ricerca di lavoro.

Quelli che vengono proposti sono contratti a tempo indeterminato con un buon stipendio. L’unico tra i requisiti richiesti è il possesso del diploma.

La pubblicazione è avvenuta da poche ore, ma sono già molti coloro che hanno provveduto all’invio della loro candidatura. Attenzione però a quello che c’è da sapere a riguardo.

Nuovo Bando di Concorso per l’Italia una grande possibilità

Considerando l’elevato tasso di disoccupazione presente sul territorio italiano, ogni singolo bando di concorso può diventare di grandissima importanza per fare in modo che si possano avere maggiori possibilità di essere assunti, senza dover ripiegare su impieghi temporanei o non adatti alle proprie aspirazioni. Ogni concorso viene introdotto da un bando in cui sono presenti i requisiti di cui occorre essere in possesso per prendere parte alle selezioni.

Un’occasione da non farsi sfuggire, e anche la prima del 2025, anno in cui ci saranno probabilmente molti concorsi, proprio come successo in questo 2024 che si sta per concludere. Ci si rivolge però ai giovani tra i 17 e i 22 anni che hanno conseguito il diploma: per loro si aprono le selezioni. Ecco allora cosa sapere.

Cosa sapere per candidarsi

65 sono gli allievi ufficiali al primo anno che verranno scelti per entrare nell’Accademia Militare dei Carabinieri per l’anno 2025. Il corpo dei Carabinieri cerca quindi nuovi giovani che vogliano iscriversi al concorso e prendere parte alla selezione che si aprirà a partire dal 15 gennaio 2025, data ultima utile per l’invio delle domande di partecipazione al concorso.

Si cercano giovani di cittadinanza italiana, con età compresa tra i 17 e i 22 anni, in possesso del diploma di istruzione secondaria e che siano dotati di idoneità psicofisica e attitudinale. I candidati che saranno ritenuti adatti al ruolo cominceranno un percorso formativo all’interno dell’Accademia per Carabinieri.