Lotteria Italia, quanto si vince e dove scoprire i premi giornalieri: potrebbe essere proprio il tuo biglietto quello vincente

Ecco di nuovo la Lotteria Italia, scopriamo quanto si vince e quali sono i premi giornalieri. E se fosse veramente tuo il biglietto vincente?

Torna la Lotteria Italia come ogni anno, e porta con sé premi che possono letteralmente cambiare la vita a tutti coloro che riusciranno a trovare il biglietto vincente. Un appuntamento fisso con l’estrazione più attesa di tutto l’anno.

Quello che si nutre nei confronti dei biglietti della lotteria è un mix di speranza e di diffidenza, nei confronti di un lotteria a premi che offre solo a pochi la possibilità di cambiare letteralmente la propria vita. L’estrazione finale, con l’assegnazione dei premi sarà il 6 gennaio, ma non sarà solo la Befana a portare fortuna.

Il concorso, oltre al maxi premio finale, prevede anche una serie di premi giornalieri, che permettono di offrire occasioni importanti a chiunque abbia acquistato un biglietto.

Quest’anno non sarà più Amadeus a condurre la serata finale di Lotteria Italia, all’interno del programma Affari tuoi: il testimone è stato passato a Stefano De Martino, e adesso si aggiunge suspence e divertimento con i nuovissimi premi quotidiani.

Come partecipare e scoprire i biglietti vincenti

Partecipare alla Lotteria Italia è estremamente semplice, ma per vincere occorre prestare attenzione a ogni singolo dettaglio, come quello di registrare il biglietto al fine di riuscire a verificare la sua regolarità dopo l’estrazione. Poi, ovviamente, occorre avere molta fortuna. Ma procediamo con ordine: per avere accesso ai premi giornalieri è indispensabile procedere con la registrazione di ogni singolo biglietto, utilizzando il codice di 10 cifre che si trova grattando l’area dedicata sul tagliando, oppure mostrato in automatico se il biglietto viene acquistato online.

Dopo la registrazione non solo si accede ai premi giornalieri, ma anche all’estrazione finale. Le estrazioni quotidiane sono annunciate in diretta durante la trasmissione Affari Tuoi.

Il sito ufficiale della Lotteria Italia

Utilizzando l’app My Lotteries, è possibile verificare la vincita, semplicemente inserendo la serie e il numero del biglietto. I premi giornalieri sono stati estratti dal 6 ottobre al 27 dicembre: dal 6 ottobre al 20 dicembre il premio era di 10 mila euro, dal 22 al 27 dicembre il premio giornaliero invece raddoppia e arriva a 20 mila euro. Nel caso in cui ci si dimentichi di registrare il biglietto, allora si potrà prendere parte all’estrazione finale nel giorno della befana, il 6 gennaio 2025.

Proprio in questa data verranno distribuiti dei premi molto importanti, che possono cambiare la vita ai cittadini fortunati. Si ricorda di seguire la trasmissione Affari Tuoi, per scoprire i biglietti vincenti in diretta, oppure di accedere ai canali ufficiali.