La scienza ora lo dice chiaramente: ecco quanto zucchero devi assumere giornalmente | Non puoi sgarrare

Ora la scienza non lo nasconde più, ecco quanto zucchero si può assumere in maniera quotidiana senza avere problematiche.

Da alcuni anni è partita quella che sembra essere una vera e propria crociata, ovvero quella contro lo zucchero. Ci sono diete che ci chiedono di eliminarlo in maniera completa, come quella chetogenica. Infatti, la convinzione che ormai si è largamente diffusa è che lo zucchero sia dannoso.

Come spesso succede, la verità è che anche lo zucchero è indispensabile per il nostro corpo, ma deve essere assunto nelle giuste quantità per evitare di avere effetti negativi. Allora la domanda diventa: ma quanto zucchero si deve assumere durante la giornata?

Occorre considerare che lo zucchero è presente veramente ovunque – nei cibi quanto nelle bevande – per cui è inutile privarsi solo del classico semolato da caffè.

In ogni caso, ora uno studio specifico ci dice quanto zucchero assumere per non averne effetti negativi.

Zucchero: pochi benefici e molte problematiche

I dati che sono emersi da questo studio sono alquanto singolari. Innanzitutto, ci è soffermati sugli effetti del consumo eccessivo di zucchero. Per quello che riguarda le bevande zuccherate, ad esempio, berne 25 ml al giorno può aumentare del 17% il rischio di malattie coronariche, e vale anche per le bevande che contengono zuccheri alternativi, come il fruttosio. Ci sarebbero infatti correlazioni tra il consumo di zuccheri e il cambiamento del peso, l’accumulo di grasso nel fegato, nonché l’obesità nei bambini e le malattie coronariche, oltre che la depressione.

Da tutti questi elementi si sarebbe riusciti a ricavare, come riportato anche da Gazzetta.it, grazie a uno studio pubblicato sul British Medical Journal, il quantitativo preciso di zucchero ritenuto non dannoso per la salute.

Non superare mai questo quantitativo

45 sono le malattie che un consumo eccessivo di zucchero potrebbe provocare. Per questo motivo, si consiglia di consumarne un quantitativo massimo di 6 cucchiaini al giorno. Le malattie che si possono evitare sono: diabete, gotta, obesità, ipertensione, infarto e ictus, solo per citarne alcune.

I dati che sono stati ottenuti dallo studio in questione si incrociano con quelli forniti dall’OMS, che riescono ad offrire delle indicazioni specifiche a riguardo. In particolare, il corretto consumo di zucchero lo si dovrebbe insegnare fin da piccolissimi ai bambini, per una maggiore coscienza alimentare che li aiuterà, poi, in età adulta.