Agenzia delle Entrate, questi conti messi sotto la lente d’ingrandimento: ci potresti essere anche tu nella lista

Numerosi i conti che sono finiti sotto la lente d’ingrandimento dell’Agenzia delle Entrate: potrebbe capitare anche a te.

L’Agenzia delle Entrate lo aveva già annunciato: nei prossimi mesi ci saranno controlli a tappeto su tutti i cittadini e sui loro conti correnti. Una lotta annosa, e che viene condotta al fine di scovare tutti quei cittadini che si comportano in maniera irregolare.

Il nemico numero uno dell’Italia intera è sicuramente l’evasione fiscale. Purtroppo, sono ancora tantissimi coloro che non pagano la tasse, o che continuano a gestire il loro denaro in maniera irregolare.

Questo è il motivo per cui si sono intensificati i controlli sui conti correnti. Forse, il modo più semplice per intervenire su quanti non rispettano le regole è proprio andare a scrutare i movimenti che avvengono in banca, considerando anche il bisogno di ognuno di noi di avere a disposizione un conto corrente.

Ecco allora quali saranno i contribuenti sotto controllo.

Il continuo lavoro dell’Agenzia delle Entrate

Il lavoro che l’Agenzia delle Entrate è chiamata a svolgere per il 2025 è intensificare i controlli che verranno svolti sui cittadini e sul loro modo di gestire il denaro. Il momento storico è a dir poco particolare: la crisi economica continua ad essere preponderante nell’economia italiana, e si chiede a tutti i cittadini di utilizzare metodi di pagamento tracciabili, anche per le semplici spese quotidiane. Un modo per semplificare l’economia, ma anche per controllare da vicino cosa succede in Italia.

Anche la gestione dei conti correnti cambierà radicalmente, e alcune misure decise, come quella di eliminare i bonifici standard a favore di quelli immediati, dovrebbe incentivare l’utilizzo dei conti correnti per il passaggio di denaro, ma attenzione ai controlli a tappeto.

Chi rischia maggiormente i controlli?

Saranno maggiormente soggetti ai controlli, anche sul conto corrente, coloro che hanno presentato delle anomalie nelle rispettive dichiarazioni fiscali. Occorre ricordare che anche quest’anno il contribuente potrà procedere con la propria dichiarazione dei redditi in maniera autonoma, accedendo al sito dell’Agenzia delle Entrate e quindi confermando la dichiarazione precompilata. Per coloro che non avranno rispettato tale indicazione sono previsti controlli fiscali, e proprio per loro si prevedono maggiori possibilità di avere delle problematiche con il Fisco.

Se un contribuente non risponde agli inviti dell’Ufficio fiscale di chiarire le eventuali operazioni, è possibile che venga avviato un accertamento induttivo puro. Proprio sui contribuenti cala la responsabilità di dimostrare le somme che vengono depositate sui conti correnti, nonché quelle che vengono movimentate.