Isee, con questo importo ti porti a casa tutti i bonus possibili: il commercialista lo sa molto bene

Con questo importo di ISEE ti porti a casa tutti i Bonus che mette a disposizione lo Stato, il tuo commercialista lo sa molto bene.

Uno degli strumenti fondamentali a disposizione di tutti i cittadini al fine di migliorare la loro situazione economica, è sicuramente il calcolo dell’ISEE. La popolazione intera ha imparato a farvi i conti, indipendentemente dalla possibilità di accedere o meno ai bonus proposti dallo Stato stesso.

Quando si invia una domanda all’INPS, infatti, si ha il bisogno di essere in possesso di taluni requisiti, in primis quelli economici.

Ma alcuni cittadini ignorano l’importanza dell’ISEE e soprattutto qual è la soglia che rilascia il via libera per una serie di agevolazioni, siano esse economiche o sociali.

Cerchiamo allora di capire, qual è il valore ISEE al di sotto del quale si ha diritto alla maggior parte di bonus e agevolazioni.

Come funziona il calcolo dell’ISEE e perché è importante

Per poter avere l‘ISEE aggiornato ogni anno, è possibile o procedere in autonomia, con il modello precompilato presente sul sito ufficiale INPS, oppure recandosi presso un Caf o un patronato di fiducia. Avere annualmente il proprio ISEE aggiornato, vuol dire riuscire a essere in possesso di una valutazione obiettiva della situazione economica del proprio nucleo familiare. Quello che si va a considerare, per la sua compilazione è il reddito e il patrimonio, oltre la composizione della famiglia stessa. Infatti il valore finale si ottiene andando a sommare i redditi, con i patrimoni mobiliari e immobiliari si ognuno dei componenti del nucleo familiare, quindi rapportandoli a un determinato coefficiente in base proprio al numero di persone.

Quando il valore dell’ISEE è particolarmente basso si hanno maggiori possibilità di ottenere: bonus, sussidi e le agevolazioni. Proprio per questo motivo, ogni anno, dal 1 gennaio in poi, è possibile ottenere la propria attestazione.

L’importo ISEE giusto e i bonus a cui puoi accedere

A questo punto ci si chiede quale sia l’importo ISEE che occorre avere per avere il massimo accesso ai bonus. Ebbene, in media l’importo massimo da non raggiungere è quello dei 15 mila euro. Con ISEE pari o inferiore si ha diritto a un maggior importo dell’Assegno Unico Universale, bonus bollette, agevolazioni per studenti universitari, bonus affitti.

Oltre a tutto questo, si ricorda che avere un ISEE inferiore a poco più di 9000 euro apre la porta alla possibilità di avere accesso all’Assegno di Inclusione, misura non poco discussa, che in questo 2024 è andata a sostituire il vecchio Reddito di Cittadinanza.