Camino, come pulirlo in 5 minuti: anche Benedetta Rossi fa così a casa sua | Addio perdite di tempo ed energie

Grazie ai consigli di Benedetta Rossi puoi pulire il camino in soli 5 minuti, finalmente niente più perdite di tempo.

Nel freddo inverno che è ormai arrivato, sapere come procedere con la pulizia del camino si potrebbe rivelare veramente determinante. In questi mesi rimanere seduti di fronte al camino, godendosi una cioccolata calda è uno dei migliori modi per poter passare le serate.

Ma il camino, per poter funzionare nella maniera giusta deve essere sottoposto a regolare manutenzione. Sappiamo bene quanto quel fuoco scoppiettante sia sempre molto affascinante, ma sono in pochi a sapere come pulire il camino senza troppa fatica.

La manutenzione della carne fumaria, proprio come quella del piano del camino, è veramente importante per un ottimo riscaldamento domestico.

Quando non si provvede alla pulizia sono molti i pericoli che si possono correre. Quindi si tratta di una questione di buon funzionamento, oltre che di sicurezza. Ecco il trucco per la pulizia di Benedetta Rossi.

Le soluzioni fai da te possono essere di grande aiuto

Spesso quando si deve provvedere alla manutenzione di alcune parti specifiche della propria casa, si consiglia di rivolgersi a degli esperti, a coloro che svolgono queste azioni per lavoro e che quindi sono in possesso della giusta attrezzatura, oltre che di conoscenze specifiche. Ma per quello che riguarda il camino, il fai da te potrebbe essere una soluzione efficace e comunque economica. Si inizia dalla pulizia degli attrezzi utilizzati per la gestione del camino, per poi passare alla canna fumaria e non solo.

Il primo passo da compiere per pulire il camino nella maniera corretta è quello di proteggere eventuali tappeti, ma anche i mobili e gli oggetti circostanti. Purtroppo, si tratta di un’azione che potrebbe alzare molta polvere e questa non è poi semplice da tagliere dalla superfici.

Ecco in che modo pulire il camino

Dopo che il fuoco è spento già da qualche ora, si può procedere eliminando la cenere e i residui dal piano di accensione dello stesso camino. Prendere i giusti accorgimenti è veramente importante, così come quella di cospargere la legna con del sale quando le braci sono ancora accese, per ridurre la fuliggine che si produce. Sono molto efficaci anche fondi di caffè.

Per quello che riguarda la canna fumaria, la puoi pulire utilizzando una spazzola imbevuta di acqua e aceto: quest’ultimo è un potente sgrassatone naturale che permette di eliminare efficacemente la fuliggine dalle superfici. L’alternativa è il bicarbonato di sodio da sciogliere con del detersivo al fine di ottenerne un impasto. Per le fessure più piccole puoi sempre utilizzare uno spazzolino. Infine, per la pulizia del piano puoi utilizzare un misto di acqua e aceto, ma se la superficie è in marmo o pietra, allora meglio provare acqua e sapone di Marsiglia. Per le parti in legno, procedi con un panno imbevuto di succo di limone e olio di oliva. Il detersivo per i piatti è perfetto per le parti in ceramica.