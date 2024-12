Poste Italiane, a chi arriva questo sms è seriamente nei guai: conto svuotato nel giro di pochi minuti | Ti ritrovi senza soldi

Attenzione ad un Sms da parte di Poste Italiane: se arriva sono guai seri. Ci si ritrova con il conto completamente svuotato.

Continua la problematica seria, tragica, relativa alle truffe. Queste ultime, infatti, stanno diventando sempre di più e sono migliaia gli italiani che, in un modo o nell’altro, ne diventano vittime inconsapevolmente. Pensiamo, ad esempio, alle truffe che avvengono dinanzi gli sportelli bancomat.

Questi vengono manomessi e l’utente ignaro non riesce a prelevare la somma desiderata, che andrà nelle mani dei criminali che hanno ideato il raggiro. Continuano, poi, tutte le truffe tramite telefonate o messaggi, sia SMS che mail, o quelle attive tramite WhatsApp. Queste ultime provengono spesso da numeri stranieri.

Insomma, c’è una vasta scelta in questo periodo di festività. Si può decidere tranquillamente in che modo farsi truffare. Ovviamente, stiamo scherzando; volevamo farvi capire quanto sia facile, anzi, facilissimo, cadere nelle reti di questi criminali subdoli e senza scrupoli. Questi ultimi, adesso, hanno messo su una truffa davvero molto semplice.

Nonostante sia semplice e, lasciatelo dire, anche molto conosciuta, tanti italiani ci sono cascati ed hanno perso anche cifre considerevoli. In alcuni casi, poi, hanno perso completamente tutto. Si sono ritrovati con il conto completamente svuotato in pochissimi minuti: da giorni in cui festeggiare, questi si sono trasformati in autentici gironi infernali. Il nuovo problema ha come protagonista principale Poste Italiane.

Poste Italiane: questo SMS ti svuota il conto

Siamo alle solite e, ovviamente, durante i giorni di festa i criminali sono sempre più attivi. Mentre tutti i cittadini italiani si godono i loro meritato giorni di riposo in famiglia, con amici o anche in vacanza, ecco che, invece, questi lavorano più duramente del solito per raggiungere gli obiettivi che si sono prefissati.

Ecco che, allora, hanno pensato bene di coinvolgere Poste Italiane, una delle aziende più amate dai cittadini del nostro Paese e di cui essi si fidano ciecamente. Inoltre, poi, hanno preso di mira i regali delle feste, in particolar modo quelli acquistati online e che erano e sono oggetto di spedizioni. Hanno creato, quindi, la combo perfetta per frodare le povere vittime ignare.

Con un SMS hanno distrutto il Natale di numerosi cittadini

Da un po’ di giorni sta circolando una nuova truffa nel nostro Paese. Questa ha come oggetto le spedizioni che, in questi giorni, sono più numerose, poiché molti cittadini hanno deciso di acquistare i loro regali online. In questo modo, li attendono comodamente a casa senza dover fare enormi file all’interno dei negozi. Tuttavia, proprio perché i corrieri sono oberati di lavoro, può capitare che ci siano dei ritardi.

Ecco che questi truffatori hanno deciso di sfruttare le lacune nei trasporti. Arriva un SMS da quello che sembra il numero di Poste Italiane, in cui si avvisa il cliente di presunti problemi nella spedizione. Nello specifico ci sono problemi con l’indirizzo errato che deve essere modificato cliccando sul link contenuto nel testo. Ecco che, una volta cliccato, si apre un portale del tutto simile a quello di Poste Italiane in cui si avvisa del mancato recapito e si dà notizia che la spedizione avverrà in un’altra data. Si invita, poi, a inserire nuovamente i dati e si avvisa di un ulteriore pagamento da fare di soli 0,27€. Ovviamente, molti utenti ci sono cascati e, una volta inserite le credenziali bancarie, hanno perso tutto. Il loro conto corrente è stato svuotato. Il consiglio è quello di stare bene attenti e controllare il link del sito al quale si viene veicolati. Non è quello di Poste Italiane, ovviamente. Una volta vittime di questa truffa, bisogna segnalare subito alle Autorità preposte e tramite mail all’AGID.