Moscerini sulla frutta, con il trucchetto di mia nonna li scacci in un secondo: non torneranno mai più

Il trucco della nonna permette di cacciare i moscerini dalla frutta e dalla tua casa in generale, ecco in che modo si applica.

Trovare dei moscerini in casa o sulla superficie della frutta, è molto più comune di quello che si possa pensare. Quando il frutto deperisce, ecco che arrivano i fastidiosi moscerini, che fanno capolino nella nostra cucina, creando non poche problematiche.

Essi sono attirati dalle fragranze dei frutti, e questo fa in modo che essi continuino a permanere in casa molto a lungo. Ovviamente è possibile acquistare dei prodotti specifici per eliminarli, ma l’alternativa più valida è -come spesso succede – home made.

La nonna ci offre un trucchetto veramente semplice ed economico da applicare, servono solo dei prodotti che possono essere trovati magicamente in casa. Ovviamente, per evitare la loro comparsa, sarebbe opportuno mettere tutta la frutta in frigorifero, ma non sempre è possibile.

Ma allora come si può intervenire se compaiono dei moscerini in casa?

I moscerini si combattono con altri odori

Questi piccolissimi animali sono particolarmente infastiditi dagli odori particolarmente forti. Questo è il motivo per cui si consiglia di utilizzare dei prodotti che contengano delle erbe, o elementi che siano effettivamente fastidiosi per gli insetti. In genere, la menta e l’origano sprigionano un odore che è per loro molto fastidioso, ecco perché sono perfetti in questi casi. Posizionare una pianta nelle vicinanze di una finestra permette di allontanare tutti gli insetti, qualunque essi siano. Inaspettatamente, i risultati saranno veramente eccezionali.

Inoltre, è opportuno prestare attenzione a uno specifico elemento, ovvero all’acqua stagnante. Quando del liquido resta nei vasi delle piante, questo può agli insetti l’habitat perfetto per riprodursi. Per questo motivo si raccomanda di evitare sempre la sua presenza nei dintorni della propria abitazione.

Come allontanare i moscerini della frutta e non solo

4 sono gli ingredienti in grado di andare a formare una soluzione perfetta per allontanare i moscerini dalla frutta. 2 i composti che si possono preparare, entrambi molto efficaci, il primo con vino e aceto, il secondo con acqua e zucchero. In entrambi i casi gli insetti sono attirati dall’odore ed è possibile creare delle trappole veramente perfette per eliminarli definitivamente dalla nostra cucina.

L’alternativa sono gli oli essenziali, come quello di eucalipto, geranio o citronella, ideali per tenere i moscerini a debita distanza, infine il bicarbonato di sodio, che ha però un altro ruolo, ovvero quello di mantenere una pulizia profonda su tutte le superfici.