Figli a carico, dite addio a questi soldi in busta paga: il Governo ha messo la parola fine | Soldi persi per tantissimi italiani

Se avete figli a carico potete definitivamente dire addio ai soldi in busta paga. Il Governo ha messo definitivamente la parola fine.

Nuove sfide si aprono per le famiglie italiane, che dovranno fare i conti con le politiche fiscali che sono state pensate dal Governo e incideranno in maniera profonda sulla gestione del bilancio familiare, soprattutto di coloro che fanno affidamento sulle agevolazioni economiche per riuscire ad affrontare le spese quotidiane.

Tra le misure che offrono delle boccate d’ossigeno alle famiglie ci sono sicuramente le detrazioni fiscali per i figli a carico, che riescono a ridurre l’impatto della tassazione sui redditi.

Negli ultimi anni si è assistito a una vera e propria trasformazione delle regole che riguardano proprio le detrazioni fiscali per i figli, ovvero tutte le misure previste per le famiglie. Si cerca, con la nuova regolamentazione, di responsabilizzare i cittadini, offrendo un valido aiuto a livello economico.

Purtroppo occorre però riconoscere che le nuove normative si rivelano essere una vera e propria stangata per le famiglie. Ecco tutti i dettagli.

Un colpo al portafoglio per le famiglie con figli

Le misure fiscali che sono state introdotte dal Governo prevedono una serie di interventi che riguardano proprio le famiglie, ma fino ad ora si era parlato solo ed esclusivamente degli interventi a favore dei cittadini con figli a carico. Purtroppo, però non tutte le ciambelle riescono con il buco, e l’intervento sulle detrazioni per i figli a carico rappresenta un importante grattacapo per le famiglie.

Le attuali regole fiscali prevedono detrazione fiscale per figli a carico per le famiglie che hanno redditi inferiori a una certa soglia, agevolazione che si traduce in una netta riduzione dell’IRPEF da versare, e quindi in un assegno che effettivamente sarà molto più alto. I vantaggi di cui qui si parla dipendono dall’età del figlio e da condizioni particolari, come la presenza di una patologia per cui il soggetto viene dichiarato disabile. I provvedimenti che verranno presi a breve andranno a ridurre il sostegno economico per una specifica categorie di cittadini.

Fine delle detrazioni per i figli

Le detrazioni di cui si parla, e che verranno eliminate a partire da gennaio 2025, sono quelle a favore dei genitori che hanno figli a carico al di sopra dei 30 anni. Attualmente queste detrazioni erano dell’importo di 950 euro all’anno e, anche se diviso mensilmente l’importo potrebbe sembrare minimo, in realtà, si tratta di un importante aiuto a livello economico. Esse spettavano alle famiglie con figli disabili con 3 o più figli a carico. Gli importi, ovviamente, vengono applicati mensilmente fino al raggiungimento di 79 euro in ogni busta paga.

Andando a eliminare le agevolazioni, il reddito netto dei lavoratori si va a ridurre in maniera sensibile e l’IRPEF subirà un aumento. L’unica eccezione prevista a tale modifica è quella per i figli disabili per i quali le detrazioni saranno ancora valide. Una perdita economica non di poco conto, che si aggiunge a una serie di politiche che cercano di spingere i giovani a prendersi la loro indipendenza.