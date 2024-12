Super concorsone pubblico: assumono a tempo indeterminato e basta la licenza media | Ti sistemi dietro una scrivania

Arriva un nuovo super concorsone pubblico per assunzioni a tempo indeterminato: stai dietro una scrivania e basta solo la terza media.

Il 2024 è stato un anno ricco di opportunità lavorative per quanti avevano voglia di cambiare il proprio lavoro, la propria vita e per tutti coloro che erano alla ricerca di un nuovo posto. Sono fioccate le occasioni sia nel pubblico che nel privato. Sono state tante, infatti, le campagne di assunzione in moltissime aziende italiane.

Pensiamo, ad esempio, a Italo Treno, RFI e Poste Italiane. Quest’ultima azienda, poi, tra le più amate dagli italiani, sarà protagonista anche di un 2025 assurdo. Sono previste, infatti, altre 7500 assunzioni oltre che la stabilizzazione di tutto il personale che ha lavorato a tempo determinato nel corso degli scorsi anni, per un periodo di almeno 12 mesi.

Sul fronte concorsi pubblici, poi, ce ne sono stati davvero tantissimi ed altri sono ancora attivi e attendono che arrivino le richieste di partecipazione. Altri, ancora, sono stati indetti da poco e alcuni vedranno la loro scadenza naturale il prossimo mese di gennaio. Tra questi c’é un maxi concorsone pubblico di cui vogliamo parlarvi.

Pensate che per fare domanda ed accedere alle selezioni basta la licenza media. Una volta superato si apriranno le porte di un lavoro a tempo indeterminato, seduti dietro ad una scrivania. Insomma, si tratta di una ghiottissima opportunità da cogliere assolutamente al volo. Scopriamo nei dettagli quali sono i ruoli da ricoprire e quali i requisiti.

Qui ti assumono solo con la licenza media

Come per tutti i Bandi di Concorso, ci sono dei requisiti generali da soddisfare per poter inviare la propria candidatura. Pensiamo, ad esempio, alla maggiore età, alla cittadinanza italiana o dei vari paesi membri dell’UE, ma anche al godimento dei diritti civili e politici, la non esclusione dall’elettorato politico attivo e non bisogna essere, poi, stati destituiti dai pubblici impieghi.

Inoltre, c’é necessità dell’idoneità psicofisica all’impiego che si andrà a svolgere. Altro requisito imprescindibile è quello di non aver riportato condanne penali e di non avere procedimenti penali o ammnistrativi in corso. Infine, come sempre, bisogna essere in posizione regolare rispetto agli obblighi di leva. Quest’ultimo requisito è destinato solo a quanti dovranno dimostrarlo. Passiamo, adesso ai requisiti specifici.

8 posti di lavoro a tempo indeterminato in questo Comune

Sono ben 8 i posti di lavoro a tempo indeterminato messi in palio dal Comune di Qualiano appartenente alla Città Metropolitana di Napoli, in Campania. Per partecipare, bisogna compilare la domanda di ammissione in tutte le sue parti, accedendo, con le proprie credenziali al portale “InPA”. Alla domanda andrà allegata anche la ricevuta del versamento per la partecipazione di 20€, intestato al Comune di Qualiano. In realtà, il Concorso riguarda diversi profili professionali. Il primo di questi si riferisce al ruolo di Assistente Sociale . In questo caso, i posti da ricoprire sono 2. Bisogna aver conseguito la Laurea in Scienze del Servizio Sociale o quella in Servizio Sociale. Possono accedervi anche coloro i quali hanno conseguito la Laurea Specialistica e quella magistrale nelle materie su indicati e chi è in possesso di un Diploma di Laurea o Universitario.

C’é, poi, un posto di istruttore amministrativo ed uno di istruttore tecnico da coprire. In questi casi, c’é necessità di aver conseguito il Diploma di Maturità che, nel caso degli Istruttori tecnici deve essere quello di Geometra. Inoltre, il Comune è alla ricerca di 3 Agenti di Polizia Municipale. Per parteciparvi bisogna aver conseguito il Diploma di Maturità ed avere la patente B. Infine, c’é un posto da coprire, a tempo pieno e indeterminato, per il profilo di Operatore dei Servizi Ausiliari. In questo caso, il requisito specifico è quello di aver conseguito il Diploma di Scuola Secondaria di Primo Grado, ovvero, la Licenza Media. Le domande vanno inoltrate entro il prossimo 15 gennaio.