ISEE 2025, cambia tutto: perdi Assegno di inclusione e bonus se non ti adegui | Non presentarti al CAF senza questi documenti

ISEE 2025, tutto cambiato: adeguati e porta questi documenti al Caf se non vuoi perdere né l’Assegno di Inclusione né i Bonus ancora attivi.

L‘ISEE, l’indicatore della situazione economica equivalente, è quel documento da compilare ogni anno per tenere traccia del patrimonio delle famiglie italiane. Al suo interno vanno inserite tutte le proprietà immobiliari dei componenti il nucleo familiare, i loro conti correnti e il loro patrimonio economico.

Grazie ad essi, attraverso alcuni calcoli matematici, si può scoprire se c’è la possibilità di accedere alle misure di sostegno al reddito previste dallo Stato. Pensiamo, ad esempio, all’Assegno di inclusione ed ai vari Bonus che i Governi che si sono avvicendati nell’ultimo periodo hanno attivato e prorogato. Su tutti, menzioniamo, ad esempio, il Bonus Bollette.

Si tratta di quello più famoso, sulla bocca di tutti che ha dato respiro alle finanze familiari, abbassando di molto i costi delle fatturazioni per le forniture energetiche, nonostante le varie rimodulazioni al ribasso di questi anni. Tornando all’ISEE, però, c’è da dire subito che questo documento fondamentale ha una scadenza naturale.

Questa è fissata al 31 dicembre di ogni anno. Anche per il 2024 non è cambiato nulla e resta ferma la scadenza alla fine del mese. Per questo motivo si farebbe bene a rinnovarlo nel più breve tempo possibile per non perdere tutti i vantaggi di cui si è beneficiati. Attenzione, però, per he la normativa è cambiata e il 2025 porterà con sé tantissime novità. Quando ci si presenta al Caf, meglio non dimenticare questi documenti altrimenti si perde tutto.

ISEE 2025: portati tutto questo al Caf per non perdere nulla

Prima di capire quali sono le novità e quali documenti inserire all’interno dell’ISEE 2025, è bene ricordare che è possibile sia compilarlo in autonomia direttamente all’interno del portale INPS dedicato, sia affidandosi ad uno dei tanti Caf presenti su tutto il territorio nazionale. Fatte queste dovute premesse, è ora di fare ordine circa le novità previste nel 2025.

Inoltre, bisogna tenere conto che queste novità indicano che bisognerà portare dei documenti che risultano essere indispensabili ai fini della DSU, ovvero la Dichiarazione Sostitutiva Unica, che consentirà di avere un ISEE rinnovato per il 2025. Solo così non si dovrà dire addio all’Assegno di Inclusione ed ai vari Bonus di cui si è beneficiato nel 2024.

Ecco le novità che riguardano l’ISEE 2025

Ci siamo, bisogna rinnovare nuovamente l’ISEE per poter beneficiare dell’Assegno di Inclusione e degli altri Bonus previsti. Come già accennato, ci sono delle novità quest’anno, e bisogna conoscerle tutte. Innanzitutto, vi diciamo che occorrono sia la Carta di identità che il Codice Fiscale di ciascun componente del nucleo familiare, così come lo Stato di Famiglia, Quest’ultimo può essere portato anche sotto forma di autocertificazione. In caso di presenza di persone invalide, occorre la documentazione comprovante, così come per separazioni e divorzi.

Altra documentazione da portare con sé è la Dichiarazione dei Redditi, associata alle giacenze medie bancarie e postali. Inoltre, occorre portare ai Caf anche le visure catastali degli immobili di proprietà. Tutto ciò deve fare riferimento ad una data ben specifica, che quest’anno è stata fissata al 31 dicembre 2024. Non dimenticate neanche le copie dei libretti di circolazione di auto e moto, così come l’eventuale contratto di locazione. Ricordate tutto questo altrimenti dovrete dire addio a tutte le misure di sostegno al reddito.