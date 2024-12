Formaggio della Coop, sapete qual è l’azienda che lo produce? Altro che roba di sottomarca

Acquisti il formaggio della Coop, ma non sai qual è l’azienda che veramente lo produce. Non lo chiamate più di sottomarca, questo è il momento di cambiare.

La crisi economica che ha sorpreso i cittadini italiani ha fatto in modo che le preferenze dei consumatori si spostassero dai prodotti di marchi molto blasonati a quelli che qualcuno include nei sottomarchi. Ma gli esperti ci hanno insegnato che non sempre è così, e che la scelta di un prodotto che presenta un costo ridotto, non sempre di traduce in una rinuncia in termini di qualità.

Proprio il bisogno di acquistare prodotti che siano in grado di offrire un buon risparmio ha fatto in modo che ci si rendesse conto che scegliere un alimento a marchio del supermercato dove si acquista, spesso vuol dire compiere la migliore scelta in termini di qualità/prezzo.

Non è certo un caso se proprio in questi mesi ci si è accorti che la scelta del discount non implica un sacrificio sulla qualità di ciò che si porta in tavola.

Incuriosirà ad esempio sapere che il formaggio che si acquista a marchio Coop, in realtà è prodotto da un colosso del settore caseario.

Coop continua a conquistare la fiducia dei clienti

Coop ha i suoi punti vendita sparsi su tutto il territorio italiano e proprio questo rende la catena maggiormente accessibile da parte di tutti gli italiani che vi si affidano per la spesa quotidiana e non solo. Coop è in grado di affiancare i prodotti di grandi marchi a quelli che sono gli alimenti – e non solo – di produzione interna. In realtà, all’interno della vasta scelta proposta proprio da Coop sono diverse le linee di prodotto tra cui è possibile scegliere, a partire dal Fior Fiore Coop, garanzia di prodotti che riescono ad essere tra i migliori sul mercato.

Di recente introduzione poi, gli Spesotti, prodotti venduti a prezzi bassi, sempre; infatti sono stati ideati per andare incontro ai bisogni delle famiglie che vanno alla ricerca di prodotti che soddisfino il bisogno di far quadrare il bilancio familiare.

Per quello che invece riguarda i formaggi, ecco la verità

I formaggi, proprio come gli affettati e i prodotti freschi proposti all’interno dei punti vendita Coop dislocati sul territorio italiano, garantiscano il buon sapore dei prodotti italiani e una qualità senza eguali. E la maggior parte dei prodotti presenti sugli scaffali Coop proviene dal lavoro di aziende italiane anche piuttosto rinomate, simbolo dell’attenzione che viene messa nella scelta dei prodotti.

I formaggi, come lo stracchino e anche il latte a lunga conservazione che vengono venduti a marchio Coop sono tutti prodotti all’interno degli stabilimenti di Granarolo, colosso del settore e certezza di elevata qualità dei prodotti.