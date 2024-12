Aspirapolvere, non metterlo mai più sotto carica così: scoppia in un secondo e incendia tutta casa | L’errore da non commettere

Non mettere mai in carica l’aspirapolvere in questo modo altrimenti scoppia e rischi un incendio: è questo l’errore da non commettere mai.

Gli aspirapolvere sono entrati in maniera prepotente nelle case di tutto il mondo, al pari di smartphone, PC, tablet e degli altri elettrodomestici che costellano le abitazioni moderne. In un mondo come quello in cui viviamo, in cui si va sempre di fretta, tutti i dispositivi consentono di velocizzare e facilitano le faccende domestiche.

Pensiamo, ad esempio, a lavastoviglie e lavatrici che fanno si che si possano lavare stoviglie e bucato velocemente, senza fatica e con un minor consumo idrico rispetto ai lavaggi a mano. Certo, consumano tantissima energia elettrica e le conseguenze in bolletta sono evidenti, ma i vantaggi sono parecchi.

Lo stesso vale per gli aspirapolvere. Sono dispositivi tecnologici che consentono di tenere pulita la casa ed eliminare la polvere e gli acari in modo da rendere l’aria più salubre per tutti. Ne esistono di diverse tipologie, da quelle tradizionali, con il filo da attaccare alla corrente elettrica, a quelle più moderne e tecnologicamente avanzate che fanno tutto in proprio.

Questi ultimi, poi, vanno ricaricati. Per farlo basta collegarli alla presa della corrente ed attendere che la procedura finisca. Insomma, si tratta di qualcosa in tutto e per tutto simile a ciò che accade con gli smartphone. Tuttavia, dovete sapere che nascondono dei pericoli. O meglio, ci sono degli errori, tanto comuni quanto catastrofici, che vengono commessi. Ciò porta a conseguenze assurde come esplosioni ed incendi.

Aspirapolvere: attenzione a ciò che fai, rischi grosso

Una volta scarichi, questi dispositivi, come già accennato, vanno ricaricati. La procedura è la stessa che viene utilizzata per la ricarica delle batterie degli smartphone o dei PC, ad esempio. Purtroppo, però, possono capitare degli spiacevoli inconvenienti che portano a conseguenze a dir poco catastrofiche.

Pensate che si rischia di essere vittime di esplosioni che portano ad incendi che divorano intere abitazioni. Ebbene sì, avete capito benissimo, e tutto ciò accade per un errore comunissimo ed anche molto, ma molto banale. Scopriamo di quale errore si tratta in modo che si riesca sempre ad evitarlo.

Non ricaricare così l’aspirapolvere

Questi dispositivi, al loro interno, contengono batterie al litio. Queste consentono di avere migliori prestazioni, ricariche maggiormente veloci e strizzano anche un occhio all’ambiente. Tuttavia, purtroppo, i rischi sono dietro l’angolo ed oggigiorno, causa anche la loro maggiore diffusione, si sente di moltissime notizie catastrofiche in giro. In pratica, le esplosioni sono all’ordine del giorno a causa del surriscaldamento delle batterie e, di conseguenza, dei dispositivi.

Le cause di tutto ciò possono essere le più disparate, ad iniziare da un difetto di fabbricazione. C’è, però, un errore molto comune, anzi, più di uno, che bisognerebbe assolutamente evitare. Innanzitutto, mai e poi mai utilizzare un caricabatterie non idoneo e non approvato dal produttore. Inoltre, non bisogna mai lasciare in carica il dispositivo una volta che la procedura è completa e, infine, mai tenerli vicino a fonti di calore. Tenendo sempre presenti queste tre regole ecco che nessuno vedrà esplodere in casa il proprio aspirapolvere.