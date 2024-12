Addio per queste bollette di luce e gas: sono carta straccia e puoi buttarle nel cestino | Il 2025 inizia con il botto

Il 2025 porta una bellissima notizia: queste bollette sono carta straccia e possono essere cestinate e, ovviamente, non pagate.

Le bollette, sia quella della fornitura della luce che quelle della fornitura del gas, sono diventate uno dei peggiori incubi di tutte le famiglie italiane. Anzi, potremmo dire che, per alcune di queste, sono quelli peggiore. Tutto è iniziato dalla pandemia di COVID, quando i costi della componente energia sono lievitati a dismisura, portando in dote delle vere e proprie batoste per tutti.

Col passare dei mesi, poi, quando si pensava che tutto potesse tornare come prima, ecco che ben due conflitti hanno fatto sì che la crisi economica globale avesse una recrudescenza. Parliamo, ovviamente, di quello tra Russia ed Ucraina è quello in Medio Oriente che, purtroppo, stanno mietendo anche numerosissime vittime innocenti da troppo tempo.

Per fare fronte a questo problema enorme, i Governi che si sono avvicendati in questi ultimi anni hanno voluto offrire una misura di sostegno al reddito che facesse sì che le bollette non gravassero molto sulle finanze familiari. Nacque così il Bonus Bollette che, nonostante le revisioni degli ultimi anni, continua ad essere fondamentale per moltissimi cittadini italiani.

Purtroppo, però, sono molti quelli che si ritrovano con una montagna di debiti proprio a causa di bollette non pagate nel corso degli anni. Tuttavia, molti di questi possono esultare perché il 2025 porterà con sé una grossa novità. In pratica, si potrà festeggiare, stracciando completamente e cestinando tutte le bollette che non sono state pagate. Scopriamo nel dettaglio quali sono ed anche le motivazioni.

Addio bollette di luce e gas: nel 2025 queste le puoi stracciare

Molti cittadini hanno tanta paura di ritrovarsi con dei debiti pendenti sulle loro teste. Pensiamo ai bolli auto, alle rate dei mutui, a multe non pagate e tanti, tantissimi altri che sono all’ordine del giorno. Può capitare che ci si dimentichi di pagarli, così come accade spesso che non si riesca a fare fronte a tutto ciò a causa delle finanze familiari ridotte al lumicino.

In entrambi i casi, dopo i dovuti accertamenti dagli enti che hanno crediti nel loro confronti, arrivano batoste ancora peggiori. Tuttavia, per fortuna, il nuovo anno che sta per iniziare farà sì che i cittadini possano festeggiare e stracciare un po’ di carte che indicano i loro debiti. Occhio, però, perché non tutto può essere cestinato, a partire dalle bollette di luce e gas.

Bollette luce e gas: non preoccuparti più di queste

Tra i debiti che possono essere contratti, ci sono anche quelli relativi al mancato pagamento delle bollette per le forniture energetiche. Ebbene sì, avete capito benissimo. La crisi è talmente forte che in molti hanno fatto fatica anche a pagare queste nell’ultimo periodo. Ecco che, però, entra in soccorso di questi cittadini il nuovo anno.

Nel 2025, infatti, alcune bollette, non tutte, possono essere strappate, triturate e gettate nell’immondizia. Non faranno più paura a nessuno. Ad esempio, le bollette telefoniche del 2020 diventano carta straccia nel 2025. Mentre, spostandoci verso le fatturazioni di luce, acqua e gas, vi diamo una bellissima notizia: a partire dal prossimo mese di gennaio, quelle emesse nel 2023 non dovranno fare più paura se non sono state pagate. Nessuno potrà muovere più un dito per questi debiti.